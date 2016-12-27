Фото: Вячеслав Мельников
Барнаул вовсю готовится к встрече Нового года — город преображается с каждым днем и все больше погружается в атмосферу праздника.
При этом в краевой столице украшают не только улицы и дома. Подготовка к новогодней феерии проводится и в учреждениях закрытого типа.
Так, портал Amic.ru побывал на территории краевого управления ФСИН. Наш фотокорреспондент своими глазами увидел, насколько в учреждении ответственно и со вкусом подошли к декору прилегающей территории, которая в вечерний час заиграла сказочными красками.
Комментарии