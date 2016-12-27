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Праздник силовиков: как УФСИН в Барнауле подготовилось к Новому году

, ИА "Амител", Вячеслав Мельников
Территория краевого силового учреждения заиграла удивительными новогодними красками

Фото: Вячеслав Мельников

Барнаул вовсю готовится к встрече Нового года — город преображается с каждым днем и все больше погружается в атмосферу праздника.

При этом в краевой столице украшают не только улицы и дома. Подготовка к новогодней феерии проводится и в учреждениях закрытого типа.

Так, портал Amic.ru побывал на территории краевого управления ФСИН. Наш фотокорреспондент своими глазами увидел, насколько в учреждении ответственно и со вкусом подошли к декору прилегающей территории, которая в вечерний час заиграла сказочными красками.

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

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Комментарии

27.12.2016 13:15
- гость -

А у нас в посёлке не на что украшать улицы. Темень непролазная. На окна снежинки люди лепят и всё.

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