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Останки около 80 пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154, который разбился под Сочи, подняли со дна Черного моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"На текущий момент подняты останки порядка 80 человек", – цитирует агентство собеседника.

Также, по предварительным данным, участники поисковой операции смогли найти крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, отметил он.

Официального подтверждения информации у агентства нет.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил об обнаружении 70 фрагментов тел. Напомним, что агентство также сообщило о поднятии на поверхность тела командира самолета Романа Волкова. Его личность установили по знакам отличия на форме.

В Министерстве обороны также сообщили, что на данный момент закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах из 15 полностью осмотрено дно.

Напомним, Ту-154 в воскресенье, 25 декабря, пропал с радаров через несколько минут после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты и музыканты, летевшие в Сирию. Никто из них не выжил.