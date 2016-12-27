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Полиция ведет проверку по факту столкновения бензовоза и грузовика на Алтае

, ИА "Амител"
По предварительным данным, виновником ДТП является водитель бензовоза

Фото: vk.com/barneos22

Полиция проводит проверку по факту столкновения бензовоза и грузовика в Алтайском крае, произошедшего накануне днем.

Как уточнили в ГУ МВД по региону, авария произошла на 155-м километре Чуйского тракта. По предварительным данным, водитель бензовоза Volvo, выезжая с второстепенной дороги, не уступил проезжую часть грузовику MAN.

"В результате ДТП водитель автомобиля "МАН" получил телесные повреждения в виде ушибов, ему оказана медицинская помощь. Кроме этого, произошел разлив дизельного топлива на проезжую часть", – добавляют в полиции.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.


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