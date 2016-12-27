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Полиция проводит проверку по факту столкновения бензовоза и грузовика в Алтайском крае, произошедшего накануне днем.
Как уточнили в ГУ МВД по региону, авария произошла на 155-м километре Чуйского тракта. По предварительным данным, водитель бензовоза Volvo, выезжая с второстепенной дороги, не уступил проезжую часть грузовику MAN.
"В результате ДТП водитель автомобиля "МАН" получил телесные повреждения в виде ушибов, ему оказана медицинская помощь. Кроме этого, произошел разлив дизельного топлива на проезжую часть", – добавляют в полиции.
Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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