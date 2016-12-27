Скандальная Божена Рынска не может успокоиться. После того, как светская львица посетовала, что на борту упавшего самолета Минобороны было всего лишь три сотрудника телекомпании НТВ, она решила продолжить странную активность в соцсетях.

На этот раз Рынска опубликовала твит, где желает корреспондентам Рен ТВ, судя по всему, разделить судьбу погибших коллег.

"Ваш трухлявый борт тоже где-то стоит под парами. Помните: ваш борт вас ждет. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка", – написала скандальная дама.

В конце сообщения было написано: "Всем вам желаю хорошего полета. Рано или еще раньше".

Также 25 декабря 2016 года на своей странице в Facebook Божена написала, что если бы матери научили своих детей не врать, то дети остались бы живы.