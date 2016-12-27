Скандальная Божена Рынска не может успокоиться. После того, как светская львица посетовала, что на борту упавшего самолета Минобороны было всего лишь три сотрудника телекомпании НТВ, она решила продолжить странную активность в соцсетях.
На этот раз Рынска опубликовала твит, где желает корреспондентам Рен ТВ, судя по всему, разделить судьбу погибших коллег.
"Ваш трухлявый борт тоже где-то стоит под парами. Помните: ваш борт вас ждет. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка", – написала скандальная дама.
В конце сообщения было написано: "Всем вам желаю хорошего полета. Рано или еще раньше".
Также 25 декабря 2016 года на своей странице в Facebook Божена написала, что если бы матери научили своих детей не врать, то дети остались бы живы.
Комментарии
наверное как всегда аккаунт взломали
Забавная тетка. Сначала на рожон лезет потом начнут ее ото всюду гнать так она как Макаревич выть начнет, что мол "притесняют... жить не дают..."
гвоздик ей в башку забить. На 150...