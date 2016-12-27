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"Ваш борт ждет": Божена продолжает глумиться над жертвами авиакатастрофы

, ИА "Амител"
Божена Рынска опубликовала твит с пожеланием журналистам Рен ТВ разделить судьбу погибших коллег с НТВ

Скандальная Божена Рынска не может успокоиться. После того, как светская львица посетовала, что на борту упавшего самолета Минобороны было всего лишь три сотрудника телекомпании НТВ, она решила продолжить странную активность в соцсетях.

На этот раз Рынска опубликовала твит, где желает корреспондентам Рен ТВ, судя по всему, разделить судьбу погибших коллег.

"Ваш трухлявый борт тоже где-то стоит под парами. Помните: ваш борт вас ждет. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка", – написала скандальная дама.

В конце сообщения было написано: "Всем вам желаю хорошего полета. Рано или еще раньше".

Также 25 декабря 2016 года на своей странице в Facebook Божена написала, что если бы матери научили своих детей не врать, то дети остались бы живы.


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Комментарии

27.12.2016 10:08
- гость -

наверное как всегда аккаунт взломали

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27.12.2016 10:16
Еж

Забавная тетка. Сначала на рожон лезет потом начнут ее ото всюду гнать так она как Макаревич выть начнет, что мол "притесняют... жить не дают..."

0  0
27.12.2016 10:18
- гость -

гвоздик ей в башку забить. На 150...

0  0
27.12.2016 10:22
гость

Против музыкантов же она ничего не имеет, значит достали её журналисты.

0  0
27.12.2016 10:24
Альфановости

Не берусь судить тех, кто пытается устраивать пляски на костях, кто злорадствует, поминая всуе «небесные силы», которые кому-то и за что-то «отомстили». Душевно больных нужно лечить, а слишком буйных одевать в смирительные рубашки. Недовоспитанных или воспитанных вне морали и вне добра уже не исправишь. И эти люди уже наказаны. Они сами выделили себя из человеческого Мира, противопоставив себя обществу. При этом, даже не пытаются снова стать людьми.

На эту тему говорил в проповеди английский поэт и священник XVII века Джон Донн Её отрывок затем стал эпиграфом к роману Эрнеста Хемингуэя:

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши. И если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего.

Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

0  0
27.12.2016 10:27
- гость -

гость 27 декабря 2016 г. 10:22 Против музыкантов же она ничего не имеет, значит достали её журналисты. --- еще один поциент палаты номер 6

0  0
27.12.2016 10:30
- гость -

Всегда было интересно, кто платит женщине с таким интеллектом и за что? Ответ может быть только один, платят не за интеллект, а за тупость, благодаря которой она не боится лить антироссийщину. Ведь человек умнее может не рискнуть. А дура может изливать грязь, не боясь ответки. А ведь ее самолет тоже где-то ее уже ждет и каждым новым постом она сокращает время ожидания

0  0
27.12.2016 10:33
Lexx

Помните: ваш борт вас ждет. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка

Ну да. Всех касается. Её тоже.

0  0
27.12.2016 10:33
- гость -

"диссидент". надо же, как громко и пафосно о себе говорит старая шмара. %)

0  0
27.12.2016 10:39
Lexx

- гость - 27 декабря 2016 г. 10:18 гвоздик ей в башку забить. На 150..

Самый лучший вариант - забыть о ней. Не упоминать нигде. Тогда она быстро все осознает, потому как деньги закончатся.

0  0
27.12.2016 10:52
ckfdf

И вот после такого скажите что в СССР была "карательная психиатрия". Таких особей не пиарили в СМИ, а вовремя изолировали от общества не разжигая розни.

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27.12.2016 10:52
larisa2011

судя по морде она запитая капец как... бухает вот и не ведает что творит!!!

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27.12.2016 10:54
Алекс

Может хватит уже девушку пиарить! Если нарушила закон - должна прокуратура возбудиться, дальше суд праведный и неотвратимый. Да еще и независимый... Есть же темы - например: кто вместо 25 миллионов рабочих мест организовал 23 миллиона живущих за чертой бедности...

0  0
27.12.2016 10:59
Ветеран МВД

По сидеть бы ей в Мордовии хоть годика 3, по стирать сранки какой нибудь марухе со всеми остальными удовольствиями. В голове у нее не все на своем месте...

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27.12.2016 11:03
- гость -

И если высказывания Рынски будут признаны оскорбительными, а сама она психически здорова, то последует и уголовное наказание. Божена может быть оштрафована на 500 тысяч рублей, ей могут запретить пользоваться Интернетом на 3 года, дать 4 года принудительных работ или отправить в женскую колонию на срок от 2 до 5 лет.

Когда же закрутится этот маховик правосудия?

- В вторник утром, - пообещал "КП" депутат Госдумы Виталий Милонов. - Заявление мной уже написано, во вторник мой помощник отвезет в Генпрокуратуру.

С заявлением в Генпрокуратуру также уже обратился и член Общественной палаты Артем Кирьянов. http://www.spb.kp.ru/daily/26624/3642522/

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27.12.2016 11:08
Г

Алекс 27 декабря 2016 г. 10:54 Тогда корреспондентам всех мастей жрать нечего станет,если про таких писать не будут.

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27.12.2016 11:11
parom4ik

Язык ей отрезать и пальцы обломать! Что бы не болтала и не писала лишнего!

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27.12.2016 11:21
дэд марос

она вообще беды не чует? у неё инстинкт самосохранения кто то вырезал?

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27.12.2016 11:22
Kika

Бог ей судья !!!! Такие люди заканчивают жизнь в психушке.

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