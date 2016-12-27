Скандальная Божена Рынска не может успокоиться. После того, как светская львица посетовала, что на борту упавшего самолета Минобороны было всего лишь три сотрудника телекомпании НТВ, она решила продолжить странную активность в соцсетях.
На этот раз Рынска опубликовала твит, где желает корреспондентам Рен ТВ, судя по всему, разделить судьбу погибших коллег.
"Ваш трухлявый борт тоже где-то стоит под парами. Помните: ваш борт вас ждет. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка", – написала скандальная дама.
В конце сообщения было написано: "Всем вам желаю хорошего полета. Рано или еще раньше".
Также 25 декабря 2016 года на своей странице в Facebook Божена написала, что если бы матери научили своих детей не врать, то дети остались бы живы.
Комментарии
наверное как всегда аккаунт взломали
Забавная тетка. Сначала на рожон лезет потом начнут ее ото всюду гнать так она как Макаревич выть начнет, что мол "притесняют... жить не дают..."
гвоздик ей в башку забить. На 150...
Против музыкантов же она ничего не имеет, значит достали её журналисты.
Не берусь судить тех, кто пытается устраивать пляски на костях, кто злорадствует, поминая всуе «небесные силы», которые кому-то и за что-то «отомстили». Душевно больных нужно лечить, а слишком буйных одевать в смирительные рубашки. Недовоспитанных или воспитанных вне морали и вне добра уже не исправишь. И эти люди уже наказаны. Они сами выделили себя из человеческого Мира, противопоставив себя обществу. При этом, даже не пытаются снова стать людьми.
На эту тему говорил в проповеди английский поэт и священник XVII века Джон Донн Её отрывок затем стал эпиграфом к роману Эрнеста Хемингуэя:
«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши. И если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего.
Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».
гость 27 декабря 2016 г. 10:22 Против музыкантов же она ничего не имеет, значит достали её журналисты. --- еще один поциент палаты номер 6
Всегда было интересно, кто платит женщине с таким интеллектом и за что? Ответ может быть только один, платят не за интеллект, а за тупость, благодаря которой она не боится лить антироссийщину. Ведь человек умнее может не рискнуть. А дура может изливать грязь, не боясь ответки. А ведь ее самолет тоже где-то ее уже ждет и каждым новым постом она сокращает время ожидания
Помните: ваш борт вас ждет. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка
Ну да. Всех касается. Её тоже.
"диссидент". надо же, как громко и пафосно о себе говорит старая шмара. %)
- гость - 27 декабря 2016 г. 10:18 гвоздик ей в башку забить. На 150..
Самый лучший вариант - забыть о ней. Не упоминать нигде. Тогда она быстро все осознает, потому как деньги закончатся.
И вот после такого скажите что в СССР была "карательная психиатрия". Таких особей не пиарили в СМИ, а вовремя изолировали от общества не разжигая розни.
судя по морде она запитая капец как... бухает вот и не ведает что творит!!!
Может хватит уже девушку пиарить! Если нарушила закон - должна прокуратура возбудиться, дальше суд праведный и неотвратимый. Да еще и независимый... Есть же темы - например: кто вместо 25 миллионов рабочих мест организовал 23 миллиона живущих за чертой бедности...
По сидеть бы ей в Мордовии хоть годика 3, по стирать сранки какой нибудь марухе со всеми остальными удовольствиями. В голове у нее не все на своем месте...
И если высказывания Рынски будут признаны оскорбительными, а сама она психически здорова, то последует и уголовное наказание. Божена может быть оштрафована на 500 тысяч рублей, ей могут запретить пользоваться Интернетом на 3 года, дать 4 года принудительных работ или отправить в женскую колонию на срок от 2 до 5 лет.
Когда же закрутится этот маховик правосудия?
- В вторник утром, - пообещал "КП" депутат Госдумы Виталий Милонов. - Заявление мной уже написано, во вторник мой помощник отвезет в Генпрокуратуру.
С заявлением в Генпрокуратуру также уже обратился и член Общественной палаты Артем Кирьянов. http://www.spb.kp.ru/daily/26624/3642522/
Алекс 27 декабря 2016 г. 10:54 Тогда корреспондентам всех мастей жрать нечего станет,если про таких писать не будут.
Язык ей отрезать и пальцы обломать! Что бы не болтала и не писала лишнего!
она вообще беды не чует? у неё инстинкт самосохранения кто то вырезал?
Бог ей судья !!!! Такие люди заканчивают жизнь в психушке.