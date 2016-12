Фото: billboard.healthcnn.com

Sony Music в понедельник, 26 декабря, разместила на своем сайте извинения за ложное сообщение о смерти певицы Бритни Спирс, которое ранее появилось в официальном Twitter-аккаунте компании, пишет "Интерфакс".

В сообщении уточняется, что аккаунт взломали хакеры и на данный момент проблема решена. "Sony Music приносит свои извинения Бритни Спирс и ее поклонникам за любые недопонимания", – цитирует агентство запись.

Сообщение о смерти Спирс из аккаунта Sony Music Entertainment удалили, однако оно вместе с хэштегом #RIPBritney (Покойся с миром, Бритни – пер.) успело разойтись по соцсети.

Подчеркивается, что твит о смерти американской певицы также разместил у себя музыкант, лауреат Нобелевской премии Боб Дилан. Телеканал CNN предполагает, что его аккаунт тоже взломали. Сейчас данное сообщение из его аккаунта удалено.

#RIPBritney is now trending worldwide.



Sony Music's account was hacked and someone posted that Britney had passed away, she's fine.. 😆 pic.twitter.com/6m0Uw49Dka