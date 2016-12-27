Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Vitz произошла утром во вторник, 27 декабря, на улице Юрина в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Юрина (парк "Юбилейный") ДТП, крузер и витс, девушка по виду сильно пострадала", – отмечает один из свидетелей.
На снимках с места аварии видно, что Toyota Vitz получила очень серьезные повреждения и "зарылась" в сугроб.
Комментарии
если бы Витц работал в такси, то новость бы звучала так "автомобиль Витц такси Максим столкнулся с легковушкой"
Три полосы Юрина располагают к выяснению у кого яйца крепче.
Оба не зассали!
Минус два на дорогах на выходных.
- гость - 27 декабря 2016 г. 10:39 Дороги заузили по всему городу, все на обочины свалили, вообще снег не убирают. Балтйская 2 полосы уже
Ехал сразу позади. Витц выехал прям под кукурузника.