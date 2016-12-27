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Разрушения хвостовой части самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился рядом с Сочи, могут говорить о том, что пилот пытался посадить лайнер на поверхность Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией.

О том, что представляет собой хвостовая часть, стало известно после того, как водолазы обследовали дно моря. На данный момент фрагмент еще не подняли. Для этого в район поисковой операции прибыл самоходный кран "Черноморец-11", грузоподъемность которого составляет до 100 тонн, уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в операции по поиску тел погибших и частей разбившегося самолета участвуют 192 водолаза, 15 глубоководных аппаратов, 5 кораблей и судов, а также 12 самолетов и 5 вертолетов. На берег уже доставили часть фюзеляжа размером 3,5 на 4,5 метра с иллюминатором.

В то же время "Коммерсант" со ссылкой на близкие к расследованию источники пишет, что о попытке посадить самолет на воду рассказал очевидец крушения лайнера — сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился в момент катастрофы на катере в акватории Сочи. Он рассказал, что вылетевший из аэропорта Адлера самолет, вместо того чтобы набирать высоту, начал быстро снижаться к поверхности моря, будто собирался садиться.

Пограничник также отметил, что Ту-154 летел с неестественно задранным носом, словно поставленный на заднее колесо мотоцикл. Спустя мгновение, по его словам, лайнер задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, а затем упал в воду и быстро затонул.

Эксперты издания, комментируя описанную картину ЧП, предположили, что катастрофа была связана с действиями экипажа. Они считают, что самолет начал терять высоту и скорость из-за ошибки пилотов, которые слишком энергично пытались поднять машину. В итоге Ту-154 мог оказаться на закритических углах атаки, что привело к потере скорости подъемной силы крыльев и последующему снижению лайнера.

Напомним, летевший в Сирию самолет Минобороны РФ после дозаправки в Сочи рухнул в море через несколько минут после взлета. На его борту находились 92 человека. В результате крушения никто не выжил. Сейчас следствие рассматривает четыре рабочие версии крушения: некачественное топливо, ошибка пилота, техническая неисправность или попадание посторонних предметов в двигатель.