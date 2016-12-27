Фото: russianplanes.net
Разрушения хвостовой части самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился рядом с Сочи, могут говорить о том, что пилот пытался посадить лайнер на поверхность Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией.
О том, что представляет собой хвостовая часть, стало известно после того, как водолазы обследовали дно моря. На данный момент фрагмент еще не подняли. Для этого в район поисковой операции прибыл самоходный кран "Черноморец-11", грузоподъемность которого составляет до 100 тонн, уточнили в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что в операции по поиску тел погибших и частей разбившегося самолета участвуют 192 водолаза, 15 глубоководных аппаратов, 5 кораблей и судов, а также 12 самолетов и 5 вертолетов. На берег уже доставили часть фюзеляжа размером 3,5 на 4,5 метра с иллюминатором.
В то же время "Коммерсант" со ссылкой на близкие к расследованию источники пишет, что о попытке посадить самолет на воду рассказал очевидец крушения лайнера — сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился в момент катастрофы на катере в акватории Сочи. Он рассказал, что вылетевший из аэропорта Адлера самолет, вместо того чтобы набирать высоту, начал быстро снижаться к поверхности моря, будто собирался садиться.
Пограничник также отметил, что Ту-154 летел с неестественно задранным носом, словно поставленный на заднее колесо мотоцикл. Спустя мгновение, по его словам, лайнер задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, а затем упал в воду и быстро затонул.
Эксперты издания, комментируя описанную картину ЧП, предположили, что катастрофа была связана с действиями экипажа. Они считают, что самолет начал терять высоту и скорость из-за ошибки пилотов, которые слишком энергично пытались поднять машину. В итоге Ту-154 мог оказаться на закритических углах атаки, что привело к потере скорости подъемной силы крыльев и последующему снижению лайнера.
Напомним, летевший в Сирию самолет Минобороны РФ после дозаправки в Сочи рухнул в море через несколько минут после взлета. На его борту находились 92 человека. В результате крушения никто не выжил. Сейчас следствие рассматривает четыре рабочие версии крушения: некачественное топливо, ошибка пилота, техническая неисправность или попадание посторонних предметов в двигатель.
Комментарии
"Источник рассказал"
Надеюсь, источник нарзана?
Он за две минуты взлететь толком не успел, а тут его уже садить начали,,,
сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился в момент катастрофы на катере в акватории Сочи.
Ну разве что у пограничника в заднице - третий глаз усилиного наблюдения с автоматической подсветкой летающих объектов - секретное изобретение ФСБ! Так пограничная собака дала письменные показания! Со слов собаки записано верно ,подпись - Мухтар.
Трудно поверить в ошибку пилотов, когда они с опытом и большим налётом часов. Скорее всего техника отказала в результате какого-нибудь вредительства.
Недавно только фильм посмотрел чудо на гудзоне, где чувак самолет на реку посадил.
Следующим объяснением будет, что заело рули высоты и самолет не смог уменьшить угол подъема, чтобы набрать скорость. Никто не виноват, просто такие суровые погодные условия.Ведь Россия - не какая-то там Гейропа, здесь спецслужбы и президент надежно защищают безопасность граждан. Так что нельзя исключить, что против тех, кто будет настаивать на версии теракта, начнут возбуждать уголовные дела и сажать.
а где был раньше этот свидетель? почему самолет искали, если этому пограничнику было известно, где он упал?
А почему такой большой разброс остатков и останков, - как при взрыве - пограничник не знает? Наверняка затем последует заявление еще какого-нибудь "очевидца" о неоднократных ударах самолета об воду!
11:04, про разброс остатков вроде есть такое. а про разбросанные останки похоже сочиняете
сейчас местные экспертишки устантвят причину катастрофы.диванные ыкспэрты они такие.
а почему именно садил самолет, логичнее наоборот попытаться высоту набрать, поэтому хвост и оторвался от удара о воду (дилетант)
я смотрю тут каждый суслик - агроном... как еще не начали обсасывать, что свидетель - погранец, а значит эфэсбэшник, а значит кговавая гэбня, верить которой либералы не могут по определению...
дождитесь окончания следствия...