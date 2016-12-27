Уголовное дело по статье "убийство" возбудили в Барнауле по факту безвестного исчезновения 17-летнего Артема Татьянникова, который пропал без вести, сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Читайте также: Волонтеры ищут пропавшего без вести 17-летнего барнаульца
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения подростка и его местонахождения. Создана следственно-оперативная группа, осуществляются расширенные поисковые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, парень ушел из дома вечером 19 декабря 2016 года. После этого он пропал. Приметы подростка: рост 170 сантиметров, спортивного телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые.
Молодой человек был одет в черную куртку с капюшоном с серой опушкой и такого же цвета штаны, желтые ботинки, большие серые наушники. С собой имел рюкзак.
Комментарии
Дай Бог, чтобы завис с какой-нибудь девонькой по-взрослому, а не иначе...