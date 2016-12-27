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Проверку по факту обрушения кровли в барнаульском ТРЦ "Галактика" начало краевое управление Следственного комитета, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе ведомства.
Напомним, что инцидент в гипермаркете "Ашан", являющемся якорным арендатором ТРЦ, случился накануне вечером.
"Произошло обрушение части потолочных конструкций. Граждане были эвакуированы, никто из посетителей ТРЦ не пострадал", – указывают в региональном управлении СКР.
Следователям предстоит установить причины обрушения кровли, а также оценить действия лиц, допустивших нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
Отметим, что, согласно информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь повреждения в результате разрыва потолочных конструкций под тяжестью снега в "Ашане" составила 50 квадратных метров.
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