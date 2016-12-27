2016 год оказался богат на теракты и крушения самолетов. В результате этих трагедий погибли сотни человек, пострадали тысячи. Вспоминаем самые масштабные из них.

Авиакатастрофы

В этом году сразу несколько российских самолетов потерпели крушение. Так, 19 марта Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai с 55 пассажирами и семью членами экипажа упал в аэропорту Ростова-на-Дону.

Лайнер разбился во время второго захода на посадку, между попытками приземлиться прошло более двух часов. Катастрофе сопутствовал сильный дождь, боковой ветер. В результате крушения все 62 человека на борту погибли. Столкновение с землей произошло на скорости более 600 километров в час. Расследование причин крушения самолета еще проводится. Однако анализ информации бортовых самописцев показал, что экипаж самолета осуществлял заход на посадку в режиме ручного пилотирования.

9 июня 2016 года в лесополосе Пушкинского района Московской области разбился истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские витязи". Летчик уводил падающую машину от жилых домов и не успел катапультироваться. В качестве предварительной версии назвали техническую неисправность. Спустя почти месяц, 1 июля, пропал с радаров Ил-76 МЧС России, выполнявший задачу по тушению лесных пожаров в Иркутской области. Обломки воздушного судна были найдены спустя двое суток. Все 10 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Причиной крушения стали ограниченная видимость и высокая турбулентность.

Еще одна трагедия произошла перед самым Новым годом. 26 декабря самолет Минобороны России Ту-154, направлявшийся в Сирию на базу российских военных, начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский".

В Сочи борт Минобороны приземлялся на дозаправку и техосмотр. Через 20 минут после взлета самолет пропал с радаров. Спустя несколько часов его обломки были найдены в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, девять журналистов и 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, среди них руководитель, народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Также в Сирию направлялась исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Сейчас выясняются причины трагедии. Среди самых вероятных специалисты рассматривают техническую неисправность Ту-154, ошибку пилотов, а также теракт.

Гибель детей в Карелии

Трагедия в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро", произошедшая 18 июня, стала шоком для всей страны. В этот день школьники, отдыхавшие в лагере, отправились в поход на лодках, но по пути попали в шторм. В сплаве участвовали 47 детей и четверо инструкторов. Сильные волны перевернули три лодки. Школьники и взрослые попытались добраться до берега, но 14 детей так и не смогли спастись из водной стихии.

В числе арестованных оказались директор оздоровительного учреждения Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, а также инструкторы Лариса Васильева, Регина Иванова и Валерий Круподерщиков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Организаторов детского отдыха обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Президент России Владимир Путин впоследствии дал ряд поручений правительству и министерствам по организации детского отдыха. Однако спустя несколько дней 13-летний мальчик из Кемеровской области, отдыхавший в частном детском лагере "Академия Робинзонов", расположенном в Алтайском районе Алтайского края, упал в реку Катунь, качаясь на качели. Подростка унесло вниз по течению, а его тело так и не удалось найти. Было заведено уголовное дело, предусмотренное статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).



Теракты

2016 год был громким на террористические акты. От рук террористов страдали в основном жители Европы.

Так, 22 марта произошла серия терактов в бельгийской столице Брюсселе. Два взрыва прогремели в зале вылетов аэропорта Брюсселя, еще два взрыва — в метро. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка "ИГ".

При взрыве в аэропорту погибли 14 человек, 20 скончались в метро, 230 человек ранены. После трагедии в Бельгии был объявлен трехдневный траур. Смертниками, совершившими подрыв, оказались уроженцы Бельгии – братья Ибрахим и Халид Эль Бакрауи. Первый совершил теракт в аэропорту, второй – в метро.

13 марта вечером в Стамбуле на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра в момент большого скопления людей взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Погибли 37 человек и еще пострадали 125.

Еще один теракт был совершен 25 мая в городе Даргечит провинции Мардин. При подрыве автомобиля со взрывчаткой, направленном курдскими повстанцами на военный лагерь, погибли 20 турецких солдат. 28 июня три сильных взрыва прогремели на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка. В результате действий группировки "ИГ" погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев.

Жуткой трагедией обернулось празднование Дня взятия Бастилии 14 июля во французском городе Ницца. Около 22.30 по местному времени грузовик протаранил толпу собравшихся на Английской набережной. Люди пришли туда, чтобы посмотреть фейерверк. По словам очевидцев, машина делала зигзаги, чтобы задавить как можно больше людей. Кроме того, злоумышленник открыл стрельбу. Жертвами нападения стали более 80 человек. Ответственность за террористический акт вязала на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

19 декабря в Анкаре был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Нападение произошло в центре современного искусства. Андрей Карлов выступал на открытии выставки живописи "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Мужчину в строгом костюме, который стоял за спиной Карлова, очевидцы изначально приняли за охранника. Когда посол произносил речь с трибуны, неожиданно мужчина выстрелил в воздух, а затем восемь раз выстрелил в спину Карлова. 22 декабря посол со всеми почестями был похоронен в Москве. На церемонии прощания присутствовали глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также глава государства Владимир Путин, который ради похорон Карлова перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию. Ответственность за убийство российского посла в Турции взяла на себя террористическая организация "Джейш аль-Фатх".