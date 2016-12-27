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Полиция в Алтайском крае задержала двоих жителей Красногорского района, которых подозревают в незаконном отстреле лосей, сообщили в ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточняют, что к правоохранителям поступило сообщение об обнаружении следов волочения двух туш крупных животных. След привел полицейских к частному подворью одного из жителей села Пильно Красногорского района.

Во время осмотра надворных построек были обнаружены разделанные туши двух лосей. У хозяина изъяли снегоход и несколько единиц огнестрельного оружия различных марок и калибра.

Затем задержанный назвал имя своего подельника. У второго мужчины также обнаружили снегоход и оружие.

"Общее количество изъятого оружия составило шесть единиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ – незаконная охота с причинением крупного ущерба", – отмечают в ГУ МВД.

Подозреваемые определены под подписку о невыезде.