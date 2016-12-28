Новый год уже совсем скоро, и каждая хозяйка уже начала продумывать меню для торжества. Но тем, кто готовит 364 дня в году, явно не хочется стоять у плиты в предпраздничные дни. Amic.ru предлагает своим читателям сказать "нет" кухонным хлопотам и воспользоваться нашим новым видеорецептом, в котором мы покажем, как приготовить главное блюдо стола – сочное, нежное мясо и овощи в пикантном соусе для большой семьи и гостей всего за 45 минут.
Мы взяли маринованное филе индейки от компании "Барнаульский пищевик", здесь уже есть все необходимые приправы и овощи, дополняющие вкус мяса. А испытывали продукт с шеф-поваром ресторана "Заречье" Павлом Безбородовым. Смотрите, что из этого получилось, и готовьте вместе с Кухней.Amic.ru.
Комментарии
долго, очень долго.....
Птицу есть нельзя...год Петуха...
Птицу есть нельзя...год Петуха...
это индейка же