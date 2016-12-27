Фото: facebook.com

Пользователь Facebook сообщил о спасении собак, которые двое суток провели на железнодорожных путях у села Цегловка рядом с Ужгородом (Закарпатская область, Украина), передает ТАСС.

Одна собака была травмирована и не могла передвигаться. По словам очевидцев, при попытках убрать раненое животное с рельсов пес набрасывался на людей и не давал оказать помощь.

При приближении поезда собаки ложились рядом и прижимали головы к земле. Оказывающий помощь собакам Денис Малафеев отметил, что пес грел свою подругу двое суток. "Я не знаю, как это назвать – инстинкт, любовь, дружба, преданность?" – написал он у себя на странице.

В соцсетях пользователи также отмечают, что животные провели на путях порядка 48 часов, пока вызванные спасатели не смогли доставить их в приют. Там животным оказали помощь.

После того, как информацию о них разместили в Facebook, у собак появился хозяин. Агентство отмечает, что сейчас их здоровью ничего не угрожает. Тяжелых травм и переломов у собак по кличке Панда и Люси нет, лишь ушибы и гематомы, отметил Малафеев.