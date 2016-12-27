Фото: barnaul.org
Около шести тысяч тонн снега вывезли с улиц Барнаула за минувшие сутки, сообщили 27 декабря в пресс-центре городской администрации.
"За прошедшие сутки с дорог Барнаула собрали и вывезли 5 тысяч 784 тонны снега. По проезжей части и тротуарам за прошедшие сутки распределили 519 тонн песко-соляной смеси", – уточняют в мэрии.
В течение минувшей ночи на дорогах региональной столицы работало 124 единицы снегоуборочной техники. Днем на уборке снега задействовано 90 спецмашин.
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Около шести тысяч тонн снега вывезли с улиц Барнаула за минувшие сутки
..на крышу Галактики, видимо...