Вернувшийся к алтайским единороссам Андрей Клюзов заявил, что партия на муниципальных выборах может набрать 50% и выше.
"В прошлом политическом сезоне массовых муниципальных выборов в 2012 году средний результат кандидатов от партии на выборах в органы местного самоуправления был около 65%, а на выборах в Барнаульскую городскую Думу "Единой Россией" был преодолен барьер в 50% и обеспечена победа всех кандидатов по одномандатным округам. Считаю, что при полноценной "перезагрузке" работы регионального отделения сопоставимые показатели достижимы и в 2017 году", — цитирует слова избранного на пост главы регионального исполкома Андрея Клюзова пресс-служба регионального отделения партии.
Он добавил, что в начале 2017 года будет представлена стратегия развития регионального отделения партии на ближайшие два-три года и планы по решению основной задачи 2017 года. Планы у партии не изменились — победить в муниципальных выборах 2017 года.
На выборах 2016 года в Госдуму в Алтайском крае партия набрала всего 35%. Это, по нашим данным, стало одной из главных причин смены руководства партии.
Про перезагрузку еще до своего избрания на региональной отчетно-выборной конференции в пятницу, 23 декабря, на место главы регионального отделения "ЕР" говорил Александр Романенко:
"Результаты прошедших выборов показали – серьезное обновление партии необходимо. И это касается не только ротации кадров. Сегодня требуются новые подходы по многим направлениям партийной работы. У нас должны быть простые и понятные, прежде всего, для людей партийные проекты. Необходимо усиливать роль первичных и местных партийных организаций, общественных приемных партий в муниципалитетах. Нам нужна качественная "перезагрузка" работы регионального отделения".
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Напомним, что Андрей Клюзов работал главой исполкома отделения партии в Алтайском крае до 2012 года. Затем перешел на пост главы технологического департамента Центрального исполнительного комитета партии. В конце 2013 года ушел на работу в "Сибирскую медиагруппу", где занял пост директора, а летом 2015 года уехал из региона и стал руководителем департамента партии "Единая Россия" по Сибирскому федеральному округу.
Комментарии
Еще больше вбросов, каруселей и просто неправильного подсчета.... Или я как то не так прочитал?
Партия жуликов и воров. Итоги выборов на Алтае это протест граждан региона.
...говорил, что будешь подстилкой кабацкой и с чаем полторта сожрал (с)
На федеральных выборах вы показали свое истинное место, самое низкое по россии.
Путин сказал: Мы стали жить лучше!!! Народ ответил: Мы за вас-Рады!!!!
В 2012 году у людей зарплаты и пенсии вдвое выше были, вот и желающих голосовать за ЕР больше было. А сейчас уровень жизни в нашей стране как в Мексике и Колумбии. Тут никакая перезагрузка не поможет.
Давно пора понять, что выборы - это соревнование студентов-карусельщиков и пенсионеров. Средний класс, ка движущая сила страны практически исчез. Некому голосовать. Остальным соц. группам глубоко пофигу, при какой власти придется тырить провода со столбов и барыжить елками.
ЕР построила вертикаль власти,все директора крупных предприятий,типо Эволара,Бочкарей,Барнаульского пивзавода,Соколовского ЛВЗ,регулярно башляют партии власти и в ней состоят! Несистемка-сосёт свой 1,89 просент! Реальная альтернотива этому-КПРФ,хотя вождь,немного стар! Но Трампу уже 70 годков исполнилось!
из принципа за лдпр!
"хотя вождь,немного стар!" У человека за четверть века у руля кпрф не нашлось сил что-то сделать. Сейчас уже надежд нет.
царь хороший -боярышник плохой!