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Ученые из иркутского Института земной коры пришли к выводу, что в далеком будущем Сибирская и Северо-Американская платформы образуют новый единый суперконтинент. Кроме этого, японские острова присоединятся к территории современной России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Сибирская платформа – это кратон, или древняя платформа, фундаментом которой являются докембрийские породы. Порядка миллиарда лет назад она соединялась с Северо-Американской платформой, вместе с которой образовывала территорию площадью 25 миллионов квадратных километров. 600 миллионов лет назад произошел раскол, из-за которого возник палеоазиатский океан. Таким образом, начались процессы, которые привели к появлению современных материков.

Член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб утверждает, что имеющиеся сегодня результаты, наработки и модели позволяют прогнозировать, как изменится расположение континентов относительно друг друга в геологическом будущем. Во время выступления на научной сессии Общего собрания СО РАН он отметил, что ученые сделали прогноз на 250 миллионов лет вперед. "Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент", – приводит его слова агентство.

Кроме этого, Гладкочуб отметил, что сейчас Сибирская платформа "впаяна" в Евразийскую плиту, хотя в Архейском периоде жизни планеты 2,5 миллиарда лет назад ее вообще не было.

Геологи прогнозируют, что японские острова станут частью России лишь через 30 миллионов лет.