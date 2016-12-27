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Ученые из иркутского Института земной коры пришли к выводу, что в далеком будущем Сибирская и Северо-Американская платформы образуют новый единый суперконтинент. Кроме этого, японские острова присоединятся к территории современной России, пишет РИА Новости.
Отмечается, что Сибирская платформа – это кратон, или древняя платформа, фундаментом которой являются докембрийские породы. Порядка миллиарда лет назад она соединялась с Северо-Американской платформой, вместе с которой образовывала территорию площадью 25 миллионов квадратных километров. 600 миллионов лет назад произошел раскол, из-за которого возник палеоазиатский океан. Таким образом, начались процессы, которые привели к появлению современных материков.
Член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб утверждает, что имеющиеся сегодня результаты, наработки и модели позволяют прогнозировать, как изменится расположение континентов относительно друг друга в геологическом будущем. Во время выступления на научной сессии Общего собрания СО РАН он отметил, что ученые сделали прогноз на 250 миллионов лет вперед. "Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент", – приводит его слова агентство.
Кроме этого, Гладкочуб отметил, что сейчас Сибирская платформа "впаяна" в Евразийскую плиту, хотя в Архейском периоде жизни планеты 2,5 миллиарда лет назад ее вообще не было.
Геологи прогнозируют, что японские острова станут частью России лишь через 30 миллионов лет.
Комментарии
"японские острова станут частью России лишь через 30 миллионов лет"
А нам это надо? Пусть живут самостоятельно...
Хороший повод не отдавать Курилы - все равно вернутся))