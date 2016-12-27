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Сыры, шоколад и фрукты: чем все-таки стоит закусывать шампанское?

, ИА "Амител"
Разрушаем мифы и выбираем правильную закуску для игристых вин

svopi.ru

Многие считают шампанское обязательным атрибутом новогоднего застолья. Но немногие знают, с какими закусками лучше всего пить шампанское. Вот несколько советов от ИА "Амител" .

Не покупайте шоколад

Раз и навсегда следует запомнить, что шампанское ни при каких обстоятельствах, даже под пытками (шутка, конечно), нельзя закусывать шоколадом или конфетами. Шоколад обладает ярко выраженным вкусом и сильным ароматом и поэтому полностью заглушает вкус игристого вина. Так что теряется весь смысл, вы все равно не почувствуете истинный вкус напитка. Закусывать шампанское можно только белыми видами шоколада, в которых не содержится какао.                                     

 

Для любого вида шампанского (брют, сладкое или полусухое) как нельзя лучше подходит сыр.  Важно соблюдать одно правило: чем слаще шампанское, тем насыщеннее должен быть вкус сыра. К сухим сортам подают самый простой сыр, например бри или камамбер.

Наделайте канапе

Истинные любители вина утверждают, что самая подходящая закуска для любого вида шампанского – это различные канапе и небольшие бутербродики с икрой. Хотите с красной, хотите с черной – это значения не имеет, подойдет все. И все же бутерброды с икрой лучше всего подходят для брюта. 

Также прекрасным дополнением к шампанскому станут фрукты. Идеальным сочетанием будут не ананасы, как думают многие, а клубника, персики и груши. Не стоит выбирать слишком сладкие фрукты – они, как и шоколад, будут перебивать вкус. Также шампанское хорошо сочетается с оливками. Для сухого предпочтите рыбу. Сухое и полусухое шампанское хорошо сочетается с нежирной жареной рыбой и суши. Важно, чтобы подаваемые морепродукты готовились без уксуса и лимонного сока, так как кислота портит восприятие шампанских вин.           

               

Сухие виды игристых вин хорошо закусывать вареным мясом курицы. Если блюдо готовилось с фруктами, тогда к нему можно подавать полусладкие игристые вина. Утка (с яблоками или без) прекрасно сочетается с розовым шампанским. 

Запомните, что закусывать шампанское свининой и говядиной не принято, поскольку тяжелая пища портит вкус напитка. Исключение делают лишь для стейка, его готовят для брюта.

Пицца с розовым

Если на новогоднем столе у вас будет стоять пицца, то это блюдо лучше всего сочетается с сухим, полусухим и розовым сортами игристых вин. Подаваемая пицца (обязательно без душистых приправ) не должна быть слишком горячей. Лучше подождать, открыв бутылку шампанского, когда пицца остынет, чтобы её можно было свободно взять руками. 

Шампанское – это не только символ праздника и веселья. Помните, что игристое вино обладает неповторимым вкусом, который непременно нужно прочувствовать. Поэтому всегда следует помнить о том, что еда и вино должны сочетаться,  подчеркивая друг друга.

Ну и самое главное: помните, что алкоголь, даже в небольших количествах, вредит вашему здоровью.

Материал впервые был опубликован 17 декабря 2015 года

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2016 15:15
Берти Вустер

с утра розовым дюрсо двигатели прогревал. сейчас XO на взлетную полосу выхожу. к вечеру как 747-й на курс лягу.

0  0
27.12.2016 15:20
отто кац

зачем закусывать шампанское?

0  0
27.12.2016 15:24
отто кац

брют с шампанским миксануть неплохо три к одному- черный бархат. взлёт вертикальный и сразу в сверхзвук бхых

0  0
27.12.2016 15:26
отто кац

брют с коньяком

0  0
27.12.2016 15:26
Шашлык

Борщем, не?

0  0
27.12.2016 15:27
Serg 1

только хардкор. только копчоным салом.

0  0
27.12.2016 15:30
Берти Вустер

брют - вещь

0  0
27.12.2016 15:30
Catwoman

закуска градус крадет

0  0
27.12.2016 15:33
Берти Вустер

вообще жрать ведрами когда пьешь - удел лимиты. настоящие бояре и аристократы когда пьют не едят, а очень мелко щиплют закуску.

0  0
27.12.2016 15:39
Шашлык

27.12.2016 15:33 Берти Вустер

а также пить ведрами, когда жрешь

0  0
27.12.2016 15:40
дэд марос

дедушка Мороз, я сейчас на диете и мне нельзя сладкого. поэтому принеси мне пожалуйста под ёлочку коробочку полусухого. (С)

ЗЫ на НГ шампани максимум глоток под куранты)

0  0
27.12.2016 15:41
обезъяна

Берти Вустер

Берти, гляди как Б-52 подобьют тебя твои излишества))))

0  0
27.12.2016 15:42
саша

. Не стоит выбирать слишком сладкие фрукты – они, как и шоколад, будут перебивать вкус.

ага а белый шоколад не сладкий ) а кисляк ... а шампанское закусывают только брутальные малодозники

0  0
27.12.2016 15:44
отто кац

таки да, еду- едят, закуской-закусывают.

0  0
27.12.2016 15:55
Берти Вустер

обезъяна, я бывалый летчик )))

0  0
27.12.2016 15:58
- гость -

шампанское нужно отрыгивать,а не закусывать

0  0
27.12.2016 16:49
- гость -

напишите лучше чем закусить боярышник

0  0
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