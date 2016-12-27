Многие считают шампанское обязательным атрибутом новогоднего застолья. Но немногие знают, с какими закусками лучше всего пить шампанское. Вот несколько советов от ИА "Амител" .

Не покупайте шоколад

Раз и навсегда следует запомнить, что шампанское ни при каких обстоятельствах, даже под пытками (шутка, конечно), нельзя закусывать шоколадом или конфетами. Шоколад обладает ярко выраженным вкусом и сильным ароматом и поэтому полностью заглушает вкус игристого вина. Так что теряется весь смысл, вы все равно не почувствуете истинный вкус напитка. Закусывать шампанское можно только белыми видами шоколада, в которых не содержится какао.

Для любого вида шампанского (брют, сладкое или полусухое) как нельзя лучше подходит сыр. Важно соблюдать одно правило: чем слаще шампанское, тем насыщеннее должен быть вкус сыра. К сухим сортам подают самый простой сыр, например бри или камамбер.

Наделайте канапе

Истинные любители вина утверждают, что самая подходящая закуска для любого вида шампанского – это различные канапе и небольшие бутербродики с икрой. Хотите с красной, хотите с черной – это значения не имеет, подойдет все. И все же бутерброды с икрой лучше всего подходят для брюта.

Также прекрасным дополнением к шампанскому станут фрукты. Идеальным сочетанием будут не ананасы, как думают многие, а клубника, персики и груши. Не стоит выбирать слишком сладкие фрукты – они, как и шоколад, будут перебивать вкус. Также шампанское хорошо сочетается с оливками. Для сухого предпочтите рыбу. Сухое и полусухое шампанское хорошо сочетается с нежирной жареной рыбой и суши. Важно, чтобы подаваемые морепродукты готовились без уксуса и лимонного сока, так как кислота портит восприятие шампанских вин.

Сухие виды игристых вин хорошо закусывать вареным мясом курицы. Если блюдо готовилось с фруктами, тогда к нему можно подавать полусладкие игристые вина. Утка (с яблоками или без) прекрасно сочетается с розовым шампанским.

Запомните, что закусывать шампанское свининой и говядиной не принято, поскольку тяжелая пища портит вкус напитка. Исключение делают лишь для стейка, его готовят для брюта.

Пицца с розовым

Если на новогоднем столе у вас будет стоять пицца, то это блюдо лучше всего сочетается с сухим, полусухим и розовым сортами игристых вин. Подаваемая пицца (обязательно без душистых приправ) не должна быть слишком горячей. Лучше подождать, открыв бутылку шампанского, когда пицца остынет, чтобы её можно было свободно взять руками.

Шампанское – это не только символ праздника и веселья. Помните, что игристое вино обладает неповторимым вкусом, который непременно нужно прочувствовать. Поэтому всегда следует помнить о том, что еда и вино должны сочетаться, подчеркивая друг друга.

Ну и самое главное: помните, что алкоголь, даже в небольших количествах, вредит вашему здоровью.

Материал впервые был опубликован 17 декабря 2015 года