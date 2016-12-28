Подготовка к главному зимнему празднику – Новому году – в самом разгаре. Надо еще столько продуктов докупить, подарки есть не для всех родственников и друзей, и платье, новогоднее платье, все еще висит где-то в магазине. Но сделать праздник таким, как хочется, очень дорого. Цены растут, не спросив разрешения у зарплаты. Особенно это чувствуется, когда приходится делать большие покупки. О том, приходится ли экономить, и если да, то на чем, Amic.ru спросил у барнаульцев. Смотрите наш видеоопрос.
Комментарии
Экономить не приходится, так как работаю до 20 ч. 31.12, а потом 1 января уже на работу.