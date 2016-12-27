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СМИ сообщили об обнаружении черного ящика разбившегося Ту-154

, ИА "Амител"
Состояние бортового самописца, который вскоре извлекут из воды, неизвестно

Фото: wyborcza.pl

Один из бортовых самописцев Ту-154 Минобороны РФ, который разбился в Черном море, нашли и вскоре извлекут из воды. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Состояние черного ящика, по словам собеседника, неизвестно. Он уточнил, что еще два самописца находятся в хвостовой части самолета, однако их пока не нашли.

Накануне главком ВКС РФ Виктор Бондарев выразил уверенность, что бортовые самописцы, которые расположены в киле лайнера, должны были уцелеть, добавляет "Лента.ру". Он подчеркнул, что накопители информации обязательно поднимут при обнаружении самолета на дне моря. Бондарев уверен, что киль пострадал меньше всего, так как лайнер коснулся воды нижней частью и фюзеляжем.

Напомним, ранее появилась информация, что очевидец авиакатастрофы сообщил о том, что воздушное судно после взлета из аэропорта Адлера начало быстро снижаться к морю с неестественно задранным носом. По словам свидетеля, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, а затем упал в воду и быстро затонул.

До этого источник в силовых структурах говорил агентству о попытке экипажа посадить самолет на воду, что говорит о разрушении хвостовой части самолета, которую извлекли из воды.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. Самолет летел в Сирию. На его борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 64 пассажира. Все они стали жертвами катастрофы. Следствие рассматривает четыре приоритетные версии произошедшего.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2016 13:03
- гость -

Где экспертная оценка этого факта спеца по авиации-Божены?

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