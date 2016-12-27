Фото: belokuriha-gorod.ru
Новая горнолыжная трасса открылась неподалеку от Белокурихи, информирует пресс-служба администрации города-курорта.
Новый спуск появился в туристическом комплексе "Таежная заимка "Лесная сказка" в восьми километрах от города.
Трасса оборудована подъемником с двухместными бугелями. Спуск имеет три уровня сложности: красный, синий и зеленый. Протяженность трассы равна 580 метрам, а угол склона составляет от 15 до 40 градусов, ширина – от 40 до 85 метров.
Комментарии
Хорошо бы карту приложить, где это все и как проехать
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Пофиг на цены. Завтра туда едем.