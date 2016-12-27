Каждую последнюю субботу месяца в Барнауле проходит традиционная акция "Раздельный сбор бытовых отходов". Благодаря этому все больше отходов вовлекается во вторичную переработку. В результате на полигон ТБО попадает меньше бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Как проходят такие акции, смотрите на видео, предоставленном администрацией Барнаула.
Дополнительную информацию можно узнать в отделе по охране окружающей среды администрации города по тел. 37-03-58.
По итогам акции все собранное вторсырье отправляется на вторичную переработку, а опасные отходы – на обезвреживание и дальнейшую утилизацию в одну из специализированных организаций – Региональный институт экологической безопасности.
Комментарии
"Каждую последнюю субботу месяца" Это издевательство какое-то! Давно уже надо во всём городе бачки установить для раздельного сбора мусора. Затраты на это будут меньше чем на планируемый полигон и тем более мусоросжигательный завод.
Ага, вы мне эту пластиковую бутылку за 10р. продаете, а я, вам разбежался это все сортировать. возвращайте 30%, я вам даже крышечки в отдельный пакетик складывать буду. халявщики.
Куда батарейки выбрасывать и лампочки с парами ртути?