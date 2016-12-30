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Что приготовить на Новый год, когда до праздника осталось несколько часов?

, ИА "Амител"
Экстренное меню: не успели приготовить салаты и горячее? Смотрите подборку рецептов, которая поможет выйти из ситуации

До боя курантов осталось всего несколько часов, а к новогоднему столу еще ничего не готово? Не беда! Amic.ru подготовил подборку "скоростных" блюд к празднику. Их приготовление не займет много времени, но в то же время будет вкусно и эффектно. 

Рулетики из лаваша

 

www.tips-board.ru

Эта оригинальная и вкусная закуска украсит праздничный стол. Можно приготовить рулетики с разными начинками. 

Ингредиенты:

- лаваш

- сыр плавленый

- слабосоленая семга или любая другая красная рыба

- огурец, зелень. 

Приготовление: разложить лаваш, смазать плавленым сыром, разложить рыбку, порезанный огурчик, посыпать зеленью. Свернуть рулет и порезать на кусочки. Получившиеся рулетики разложить на блюдо.

Салат "Зимний"  

Этот салат имеет неповторимый вкус, при этом содержит отлично сочетающиеся ингредиенты и очень быстро готовится. Его вкус восхитит гостей, а для хозяйки станет настоящей палочкой-выручалочкой. Порежьте и смешайте продукты, заправьте соусом. 
 

"Стожки"

 moi-kulinar.ru

Без горячего блюда не обойтись. "Стожки" – не просто сытное и оригинальное блюдо, оно по праву может стать коронным на новогоднем столе.

Что потребуется?

  • фарш – 500 г
  • шампиньоны – 200 г
  • 2 луковицы
  • морковь – 2 шт.
  • картофель – 150 г
  • сыр – 200 г
  • майонез, соль
  • растительное масло

Как готовить?

Основа – мясной фарш, который можно сразу смешать с грибами, сформировать круглые котлетки. Выкладываем их на смазанный маслом противень. Затем слоями выкладываем начинку: обжаренный лук с морковью, тертый картофель и тертый сыр. Получаются маленькие стожки, которые отправляем в духовку и запекаем около 40 минут при 180 градусах. 

Десерт "Новогодняя бомба" 

Также можно постараться успеть приготовить к празднику даже десерт. К примеру, "Новогоднюю бомбу" – процесс приготовления займет около 30 минут, при этом близкие и гости будут приятно удивлены результатом.

Что потребуется?

  • готовые бисквитные коржи
  • любой фруктовый джем
  • мороженое – 1 кг
  • грецкие орехи или фисташки
  • любые мороженые ягоды
  • апельсин – 1 шт.
  • ликер, сладкий шерри или сироп для пропитки
  • черный шоколад – 1 плитка

Как готовить?

Берем круглую глубокую чашу, застилаем дно пищевой пленкой так, чтобы края пленки свисали. Выкладываем первым слоем нарезанные ломтики половины бисквита, смазываем джемом. Далее кладем размягченное мороженое, орехи или фисташки, ягоды, дольки апельсина и вновь мороженое. Затем всю массу накрываем оставшейся частью нарезанного бисквита. Поливаем его ликером или сиропом. Накрываем готовое блюдо пленкой, ставим под пресс и отправляем в морозилку на несколько часов. Примерно за час до подачи десерта разворачиваем "Новогоднюю бомбу", переворачиваем ее нижней частью вверх на праздничное блюдо. Украшаем растопленным темным шоколадом или чем-то еще по своему желанию. Десерт готов радовать гостей!

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.12.2016 12:17
СашОК

Пельмени, украшенные майонезом))) 20 мин.

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30.12.2016 12:53
- гость -

Булка хлеба и яйцо в смятку быстрее, дешевле и полезнЕе....сам гон зажевать

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