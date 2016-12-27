Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Гипермаркет "Ашан", расположенный в барнаульском ТРЦ "Галактика", после обрушения кровли, случившегося накануне вечером, закрыт на весь день.
Соответствующие таблички вывешены на дверях магазина. "По техническим причинам 27.12.2016 ТРЦ "Galaxy" не работает", – говорится в объявлениях.
Вокруг торгового комплекса наблюдается большое количество людей, занимающихся расчисткой снега, и техники, вывозящей его за пределы территории ТРЦ.
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Напомним, что, по информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, в "Ашане" произошел разрыв потолочных конструкций под тяжестью снега. В связи со случившимся региональное управление Следственного комитета проводит проверку.
В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
Отметим также, что гипермаркет "Ашан" в "Галактике" заработал немногим более месяца назад.
Комментарии
небесная ось налетела на земную твердь
Метеорит пробил крышу!
а хотел завтра за бутылочкой пива заехать...
Весной под тяжестью снега вообще рухнет, надеюсь, никто не пострадает!
Здравствуй Ашан,танцуй канкан! Долой гейропейские сети с Сибири!
Maccaж мозга 27 декабря 2016 г. 13:21
Гомосек против гейропейской сети. Ты не логичен.
Строители, блин! Вот так в нашей раше всё и строят. То крыши падают, то лестничные пролеты в новостройках (новостройках, Карл!) обваливаются. Страна ворья и криворуких халтурщиков.
Крыша обваливается и стена внутрь уходит.
...сказал криворукий халтурщик
надо сносить этот опасный торговый центр и на его месте строить БАМЗ-II
кстати завод выпускал востребованную продукцию и работал в +
Спроектировать и построить плоскую крышу в Сибири, где многоснежная зима полгода - это "умное" решение. Еще более "умное" решение - не чистить ее после снегопадов. Результат вполне ожидаем.
гость - 27 декабря 2016 г. 13:36
Ты что ли строить будешь? Не вставая с дивана? Бамз неплохо и на азе работает.
кстати завод выпускал востребованную продукцию и работал в +
И сейчас выпускает и в плюс работает.
гость - 27 декабря 2016 г. 13:39
Еще один ыкспэрд. Почти все тц с плоской крышей. Это допустимо. Лишь надо правильно расчитать нагрузку.