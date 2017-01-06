Рождество — отличная возможность провести время с семьей, а зарядиться настоящим духом праздника поможет трогательное кино, помогающее верить в чудо. Что смотреть в рождественские дни и какое кино выбрать, разбирался корреспондент ИА "Амител" .

Чудо на 34-й улице

Классический образ Санта-Клауса был сформирован именно этим фильмом, а воплотил его на экране актер Эдмунд Гвенн. "Чуда на 34-й улице" — главный голливудский фильм про рождественское чудо, выпущен он был в далеком 1947 году и сейчас по праву занимает первое место среди лучших рождественских лент и по настоящему учит верить в сказку. По сюжету обаятельный бородач в летах, устраивается на работу Сантой в детский отдел крупного универмага. Он носит алый костюм и шапку с помпоном и обожает детишек, только как выясняется, он не просто актер, а по-настоящему умеет творить чудеса.

Один дома

Смешная мордашка Маколея Калкина, забавная история и дальновидность режиссера Криса Коламбуса сделали просмотр фильма "Один дома" настоящей рождественской традицией для многих детей. История о мальчике, оставшемся дома без родителей в праздники и спасающего дом от грабителей, не могла не зацепить юных зрителей, а некоторые не прочь пересмотреть это кино уже и во взрослом возрасте.

Реальная любовь

Сценарист и режиссер Ричард Кертис, придумавший, мистера Бина, в 2003 году выпустил идеальную рождественскую мелодраму. Картина "Реальная любовь" одновременно грустная, воодушевляющая и заставляющая поверить в чудо, независимо от всех жизненных неурядиц.

Вечера на хуторе близ Диканьки

За экранизацию бессмертной гоголевской повести о Вакуле, черте и черевичках кто только не брался, но самая запоминающаяся из них принадлежит авторству главного советского киносказочника Александра Роу. Эту волшебную ленту из списка шедевров советского кино никак нельзя обойти стороной в рождественские праздники.

Кошмар перед Рождеством

Анимационная рождественская история "Кошмар перед рождеством" создана с нестандартными для этого праздниками персонажами: здесь зритель не увидит милых ангелочков и фей. Главный герой мультфильма – скелет Джек – решает сам стать Сантой, а что из этого получилось, лучше смотреть в экранизации автора "мульти-кошмаров", режиссера Тима Бертона.Гринч – похититель Рождества А вот Гринч, в отличие от Джека Скеллетона, до того ненавидит главный зимний праздник, что тоже решается на воровство — только уже не Санты, а самого Рождества. Зеленое мохнатое существо в исполнении Джима Керри отомстит презирающим его людям за то, что родился непохожим на них, а заодно научит по-настоящему ценить сам праздник, а не только полагающиеся по его случаю подарки.

Отпуск по обмену

Может ли обычная смена обстановки на период Рождества сделать жизнь лучше? Оказывается да, по крайней мере именно так вышло в романтической комедии "Отпуск по обмену", в которой сыграли настоящие голливудские звезды Кейт Уинслет и Джуде Лоу. По сюжету, незначительный случай кардинально меняет их жизнь, и как должно быть в мелодрамах, непременно в лучшую сторону.

Эта замечательная жизнь

Американский фильм, созданный режиссером Френком Капра в 1946 году рассказывает историю Джорджа Бейли, владельца кредитной компании в выдуманном американском городке. Главный герой честный, отзывчивый, любящий муж и отец, но на него в одночасье свалилось слишком много проблем, из-за которых он решает покончить жизнь самоубийством. Предотвратить ужасное отправляется настоящий ангел, который чтобы переубедить Джорджа, решает показать мир, в котором тот не существует.

Интуиция

Трогательная романтичная история Питера Челсома "Интуиция" с лёгкостью может убедить зрителей в том, что судьбы существует, главное верить. В один суматошный зимний день, посреди нью-йоркской толпы, главный герой фильма Джонатан встречает Сару. Их сразу тянет друг к другу, они понимают, что созданы друг для друга, но при этом решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но коварная судьба тоже решает так просто не сдаваться