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Полицейские Красногорского района задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что сотрудник направления контроля за оборотом наркотических средств районного отделения МВД России задержал на улице в селе Мануильское мужчину с мешком. В нем находилось вещество растительного происхождения. Мужчина, которым оказался местный житель, объяснил, что это дикорастущая конопля, которую он собрал на окраине села исключительно для собственного потребления.
Полицейские задержали сельчанина, а все содержимое мешка изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что веществом являлась марихуана массой свыше 400 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.
Комментарии
Ну, раздули, панимаешь, скандал. Всего-то, дед мороз подарки деткам нес. А уж что детки заказали, то - воспитания вопрос.
растет дикая растения -можно расти... а идет человек и сорвал листок- его и в тюрьму... а может это зеленая подкормка кроликам? а если сенокос летом и с другой травой и конопельку скосят... то же тюрьма косарю?
Почему-то всегда с коноплёй ловят. Создается такое впечатление, что более сильных наркотиков в крае нет.
дак это ведь Дед Мороз был!!!! с мешком
Пабло Эскобара ржёт под снегом.
Это ж простая конопля. Какая марияхуана?
Отпустите мужика. Он нам мешочек со смехом на новый год нёс!!!!