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Полицейские Красногорского района задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что сотрудник направления контроля за оборотом наркотических средств районного отделения МВД России задержал на улице в селе Мануильское мужчину с мешком. В нем находилось вещество растительного происхождения. Мужчина, которым оказался местный житель, объяснил, что это дикорастущая конопля, которую он собрал на окраине села исключительно для собственного потребления.

Полицейские задержали сельчанина, а все содержимое мешка изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что веществом являлась марихуана массой свыше 400 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.