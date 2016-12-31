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Прочитать и запомнить: первая помощь при алкогольном отравлении

, ИА "Амител"
На всякий случай: как оказать необходимую помощь при алкогольном отравлении?

Алкогольное отравление может быть смертельно опасным. Чтобы празднование Нового года не превратилось в трагедию, внимательно прочтите этот текст. Вы узнаете как распознать отравление алкоголем на ранней стадии и как оказать первую медицинскую помощь?

Симптомы алкогольного отравления

Не всегда, к сожалению, возможно определить алкогольное отравление. Очень часто люди считают, что человек просто сильно пьян. Однако, если у кого-то из вашей компании наблюдаются ниже перечисленные симптомы, то стоит начать волноваться.

Признаки:

- болезненный блеск в глазах, в белках лопаются сосуды;

- усиливается работы сальных желез, повышается потливость;

- человека начинает сильно знобить или лихорадить;

- активность резко сменяется вялостью;

- организм включает защитные реакции. В том числе тошнота и сильная рвота.

- головокружение, нарушение сознания и дыхательных функций;

- повышенное слюноотделение и слезоточивость;

- мышечная слабость, затруднение движений, нарушение координации.

Виды алкогольного отравления

Существует несколько видов алкогольного отравления. Самый распространенный — вследствие передозировки. Симптомы: слабость, сонливость, бессознательное состояние, полное или частичное ограничение движения. Также могут быть нарушены дыхательные функции, аритмия, синеватый оттенок кожи. Если человеку своевременно не оказать помощь, то человек может умереть через пару часов после появления первых признаков передозировки.

Второй вид — интоксикация, которая случается после употребления алкоголесодержащих суррогатов. Основным ингредиентом алкогольного суррогата зачастую является метиловый спирт. Это яд для человека. В результате отравления метиловым спиртом часто наступает полная или частичная потеря зрения, паралич, смерть.

Третий вид — алкогольное отравление вследствие употребления самогонных напитков. Иногда при изготовлении домашнего алкоголя используются аппараты, которые не могут очистить сырье от вредных веществ.

Первая помощь при алкогольном отравлении

Первое, что необходимо сделать при алкогольном отравлении — вызвать скорую помощь. Чтобы уменьшить распространение яда в организме, надо очистить желудок. Делается это традиционным способом: пара стаканов чистой воды и два пальца.

Запомните: если человек находится без сознания, то вызывать рвоту нельзя!

Не оставляйте потерпевшего лежать на спине. Переверните его на бок или на живот. Если человек находится без сознания, приведите его в чувства. В этом поможет нашатырный спирт. Протрите им виски человека и дайте понюхать, обеспечьте приток свежего воздуха: откройте окно или форточку. Постоянно проверяйте у пострадавшего пульс.

Алкоголь вреден для вашего здоровья.

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Комментарии

31.12.2016 10:08
- гость -

Много пить вредно - а мало бессмысленно ...

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31.12.2016 10:26
Nic

гость - 31 декабря 2016 г. 10:08

Именно с таким лозунгом я перестал употреблять алкоголь в прошлом году

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