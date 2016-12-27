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Генеральная прокуратура РФ собирается дать правовую оценку высказываниям блогера Божены Рынски, которые опубликованы в социальных сетях в связи с гибелью журналистов НТВ на борту потерпевшего крушение над Черным морем самолета Ту-154. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Отмечается, что запрос о проверке отправил член Общественной палаты Артем Кирьянов.

По словам Куренного, запрос рассмотрят в установленном порядке, как только будут получены соответствующие документы. Прокуратура даст правовую оценку сообщению Рынски, которое она опубликовала на своей странице в Facebook. "Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования", – подчеркнул Куренной.

Напомним, ранее Рынска разместила сообщение, в котором некорректно высказалась о гибели журналистов телеканала НТВ в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. Позже она сказала, что ограничит доступ к ряду записей в своем аккаунте после вмешательства руководства Facebook.

Агентство пишет, что между светским обозревателем и журналистами НТВ в 2014 году произошел конфликт, завершившийся судом.