Вторник, 27 Декабрь, 14:56

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,91
€ 63,73
Brent
$ 53
-11°
Обь
72см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныПожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017
Новости

Глава Минобороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

, ИА "Амител"
Тель-Авив боится, что Париж и Вашингтон предпримут действия по разрешению палестино-израильского конфликта до ухода Обамы

Фото: irishtimes.com

Глава израильского Министерства обороны Авигдор Либерман призвал евреев переезжать из Франции в Израиль. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на газету Haaretz.

Либерман заявил, что Франция не является их страной и землей. "Оставьте Францию, приезжайте в Израиль <...> Если хотите остаться евреями, если хотите, чтобы ваши дети и внуки тоже были евреями, покиньте Францию, совершите алию в Израиль", – цитирует издание призыв министра. Отмечается, что к данному заявлению его подтолкнули планы властей Пятой республики урегулировать палестино-израильский конфликт.

Тель-Авив боится, что Париж с Вашингтоном до ухода действующего американского президента Барака Обамы попытаются предпринять какие-либо действия по разрешению спорной ситуации, и их планы утвердит Совбез ООН еще до 20 января, когда к власти в Соединенных Штатах придет новый лидер – республиканец Дональд Трамп.

В рамках французской мирной инициативы по разрешению арабо-израильского конфликта 15 января в Париже соберутся министры иностранных дел 70 государств. Израиль данный формат не поддерживает и выступает за прямые двусторонние переговоры с палестинской стороной.

Либерман назвал готовящуюся ближневосточную мирную конференцию в Париже "трибуналом против Израиля", который повредит стране и ее доброму имени, добавляет РИА Новости со ссылкой на The Jerusalem Post.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию 2334, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях. Документ поддержали все члены Совета Безопасности, кроме Америки, которая воздержалась. При этом пять лет назад на рассмотрении аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето. Тель-Авив выполнять решение СБ ООН отказался.

Издание напоминает, что западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. По мнению ООН, существование еврейских поселений на этой земле незаконно и противоречит международному законодательству.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
14:53
Глава Минобороны Израиля призвал евреев покинуть Францию 0
14:40
Тройное ДТП с участием двух автобусов произошло в Барнауле. Фото 1
14:33
Главная городская елка Барнаула в деталях. Инфографика 2
14:28
Автомобиль сбил школьницу в центре Барнаула и скрылся с места аварии 0
14:14
Генпрокуратура проверит слова Божены Рынски о трагедии Ту-154 1
14:04
Второй гипермаркет Leroy Merlin откроют в Барнауле в марте 3
14:00
"Матрешки-Cибирь" – проект для девушек и о девушках 0
13:52
Мужчину с мешком марихуаны задержали в Алтайском крае – МВД 5
13:42
Алтайский край занял 22-е место в спортивном рейтинге регионов России 1
13:41
Иней серебристый: фотографии предновогоднего Барнаула
Сама природа пытается украсить Барнаул к Новому году
13:37
Жителей Алтая призывают сообщать о продаже "Боярышника" и его аналогов 12
13:23
Почти шесть тысяч тонн снега вывезли с дорог Барнаула за сутки 1
13:15
Трамп заявил, что не позволил бы Обаме выиграть на президентских выборах 0
13:03
"Галактическое" ЧП: "Ашан" в Барнауле закрыт после обрушения кровли. Фото 30
12:51
Показываем новую горнолыжную трассу, открывшуюся под Белокурихой 3
12:43
Конкурс на главу Каменского района вновь отложен 0
12:32
СМИ сообщили об обнаружении черного ящика разбившегося Ту-154 1
12:31
Какую рекламу смотрят, не отвлекаясь и не переключая канал? 0
12:30
"Экономь без глупостей": предновогодняя распродажа в сети "5 Элемент" 0
12:24
Когда в Барнауле на пл. Сахарова можно посмотреть главный новогодний салют? 5
12:16
Сделаем жизнь чище: зачем барнаульцы сортируют мусор 6
12:14
Ученые предсказали объединение Сибири с Северной Америкой 3
12:03
Праздник силовиков: как УФСИН в Барнауле подготовилось к Новому году 2
11:50
Мясной торт и рыба с лимоном: рецепты новогодних блюд от читателей Amic.ru 1
11:42
От 50% и выше: алтайская "Единая Россия" ждет высокий результат на выборах 13
11:36
Пес два дня охранял на рельсах свою раненую подругу в Закарпатье. Видео 2
11:26
Полиция в Алтайском крае задержала убийц двух лосей. Фото 0
11:13
Актер Николас Кейдж судится с супругой за единоличную опеку над сыном 0
11:04
Какими катастрофами, терактами и трагедиями запомнился 2016 год? 4
10:37
Следователи начали проверку в связи с обрушением в барнаульском "Ашане" 7
10:34
Источник рассказал о попытке посадить Ту-154 на поверхность Черного моря 28
10:30
Дело об убийстве возбудили в Барнауле по факту пропажи 17-летнего подростка 2
10:27
Хакеры распространили в Twitter ложное сообщение о смерти Бритни Спирс 3
10:14
Land Cruiser и Vitz столкнулись на улице Юрина в Барнауле – очевидцы. Фото 10
10:06
"Ваш борт ждет": Божена продолжает глумиться над жертвами авиакатастрофы 61
09:53
Полиция ведет проверку по факту столкновения бензовоза и грузовика на Алтае 0
09:44
Останки 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 возле Сочи подняли на поверхность 2
09:33
Причину погодных аномалий раскрыла известный алтайский климатолог 6
09:21
Петицию с требованием лишить Рынску гражданства подписали 64 тысячи человек 40
09:16
Дыра в потолке, сугроб внутри: в барнаульском "Ашане" обрушилась кровля 30
08:56
Жительница Мытищ столкнула семилетнего ребенка с 15-го этажа – СМИ 5
08:41
СМИ: водолазы подняли тело командира потерпевшего крушение Ту-154 0
08:37
От креатива до банальности. Что дарили друг другу советские руководители? 0
08:21
Барнаульцев утром 27 декабря ждут шестибалльные пробки 3
07:57
Большинство читателей Amic.ru новогодний вечер проведут дома: опрос 3
07:47
Глава администрации района в Алтайском крае отделался штрафом за взятку 13
07:31
Путешествие по Бурятии: как доехать, что посмотреть, сколько денег взять? 0
07:19
Дома, в ресторане или на пляже: плюсы и минусы новогодних каникул 1
07:06
Дом с зимним садом и ретро-мебелью продают в Барнауле за 27 млн руб. Фото 15
06:44
Как не потратить лишнего в продуктовых магазинах перед Новым годом? 0
06:26
Мороз, солнце и гололед обещают в Алтайском крае 27 декабря 0
06:01
Астролог рассказала, что ждет Россию и Алтайский край в 2017 году 6
05:11
Когда впервые начали праздновать Новый год на Руси? 0
04:14
Песня Тупака Шакура по ошибке стала частью службы на Рождество 0
03:06
Студия Fox опубликовала трейлер "Чужого: Завет" Ридли Скотта 1
02:08
Бычий жир и кровь летучих мышей, или Как лечились в Древнем Египте 0
01:02
"ВКонтакте" готовится запустить технологию самоуничтожающихся сообщений 0
00:06
Россияне назвали актерами года Данилу Козловского и Сергея Безрукова 0

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.