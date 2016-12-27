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Глава израильского Министерства обороны Авигдор Либерман призвал евреев переезжать из Франции в Израиль. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на газету Haaretz.

Либерман заявил, что Франция не является их страной и землей. "Оставьте Францию, приезжайте в Израиль <...> Если хотите остаться евреями, если хотите, чтобы ваши дети и внуки тоже были евреями, покиньте Францию, совершите алию в Израиль", – цитирует издание призыв министра. Отмечается, что к данному заявлению его подтолкнули планы властей Пятой республики урегулировать палестино-израильский конфликт.

Тель-Авив боится, что Париж с Вашингтоном до ухода действующего американского президента Барака Обамы попытаются предпринять какие-либо действия по разрешению спорной ситуации, и их планы утвердит Совбез ООН еще до 20 января, когда к власти в Соединенных Штатах придет новый лидер – республиканец Дональд Трамп.

В рамках французской мирной инициативы по разрешению арабо-израильского конфликта 15 января в Париже соберутся министры иностранных дел 70 государств. Израиль данный формат не поддерживает и выступает за прямые двусторонние переговоры с палестинской стороной.

Либерман назвал готовящуюся ближневосточную мирную конференцию в Париже "трибуналом против Израиля", который повредит стране и ее доброму имени, добавляет РИА Новости со ссылкой на The Jerusalem Post.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию 2334, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях. Документ поддержали все члены Совета Безопасности, кроме Америки, которая воздержалась. При этом пять лет назад на рассмотрении аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето. Тель-Авив выполнять решение СБ ООН отказался.

Издание напоминает, что западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. По мнению ООН, существование еврейских поселений на этой земле незаконно и противоречит международному законодательству.