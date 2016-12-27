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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого пострадала девочка 2000 года рождения, переходившая проезжую часть проспекта Красноармейского.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел накануне около 11:00 у дома №24. "Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – девочку 2000 года рождения, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, после чего оставил место ДТП", – уточняют обстоятельства случившегося в Госавтоинспекции.
В итоге несовершеннолетняя получила телесные повреждения, ей оказана медпомощь. Сейчас полиция устанавливает объективную картину произошедшего.
Очевидцев просят обратиться по телефонам: 393-605, 393-554, 391-090, 393-555.
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