Вторник, 27 Декабрь, 17:01

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,91
€ 63,73
Brent
$ 53
-11°
Обь
72см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныПожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017
Новости

"Ростелеком" наградил журналистов, пишущих про развитие сельского интернета

, ИА "Амител"
Кто победил в конкурсе журналистов районных СМИ?

Фото: cifrofset.ru

"Ростелеком" подвел итоги регионального конкурса для журналистов районных и городских СМИ на лучший материал по развитию интернета в малых селах Алтайского края. Победителем стал корреспондент официального сайта газеты "Заря" Смоленского района Никита Стребков, который примет участие в финале сибирского конкурса.

Напомним, конкурс проводился при поддержке администрации Алтайского края и посвящен масштабной установке точек доступа Wi-Fi в малых селах края в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства". Цель конкурса – поощрить журналистов районных СМИ за интерес к теме, а также проинформировать сельских жителей о наличии в их селах социальной услуги, с помощью которой они могут бесплатно посещать более двух тысяч сайтов госучреждений и ведомств, а также за символическую плату (1,5 рубля в сутки) другие интернет-ресурсы.

В составе экспертной комиссии регионального этапа конкурса работали заместитель начальника Управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Поздерин, директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк, шеф-редактор газеты "Алтайская правда" Олег Купчинский, главный редактор газеты "Алтайская нива" Мария Чугунова, начальник отдела пресс-службы АКЗС Анна Якушева.

Поощрительными призами конкурса награждены Лилия Доронина (газета "Обская новь", Крутихинский район), Елена Леденева (газета "Хлебороб Алтая", Рубцовский район), Татьяна Аткина и Ольга Нечаева (газета "Заря", Смоленский район).

"Мы надеемся, что публикации журналистов местных СМИ стали полезными для жителей сел, в которых уже действует услуга "Сельский Wi-Fi". Заведенная в небольшое село оптика в перспективе позволит развивать интернет и предоставлять его индивидуально в домохозяйства. Поздравляем победителя и благодарим всех журналистов за участие в конкурсе!" – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Напомним, что проект "Устранение цифрового неравенства" (УЦН), исполнителем которого является "Ростелеком", стартовал в 2014 году. Его цель – предоставление коллективных точек доступа к скоростному интернету в малых селах страны с населением от 250 до 500 человек. В Сибири это около двух тысяч сел. Алтайский край занимает четвертое место по количеству включенных в программу населенных пунктов – 257 малых сел. Оператор строит оптические каналы связи до села и организует точки доступа с помощью Wi-Fi-технологии на скорости не менее 10 Мбит/с. Для организации доступа используется современное оборудование отечественного производства, способное бесперебойно работать в суровых климатических условиях. На декабрь текущего года точки доступа работают в 59 селах края.

Алтайский филиал ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение компании "Ростелеком", которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком – Сибирь"), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком".

ПАО "Ростелеком" – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ "Ростелекома" — 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 млн смотрит уникальный федеральный продукт "Интерактивное ТВ".
Выручка Группы компаний в первом полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль – 4,6 млрд руб.
"Ростелеком" является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

27.12.2016 15:56
- гость -

Устранение цифрового неравенства это есть хорошо!

0  0
27.12.2016 16:12
CALIBR

Смысл пиарить ,если программа Ростелекома по обеспечению интернетом сельских пользователей закрыта ?

«Ростелеком» больше не будет инвестировать собственные средства в проект устранения цифрового неравенства (УЦН), в рамках которого оператор должен провести интернет в населённых пунктах, где проживает 250-500 человек. Об этом глава компании Сергей Калугин заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами и аналитиками, передаёт «Интерфакс». https://vc.ru/n/rostelecom-no-money

0  0
27.12.2016 16:59
- гость -

Калибр, ты просто не в курсе, что на устранение цифрового неравенства и обеспечение телемедицины в селах государство в 2017 г. выделит большие деньги. Так что сельский интернет будет развиваться. Просвещайся:

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/06/655812-ustraneniya-tsifrovogo-neravenstva

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
17:00
Пропавший в Барнауле 17-летний подросток найден мертвым в погребе 0
16:54
Полковник Юрий Мороз возглавил управление ФСБ в Алтайском крае 0
16:36
Дело завели в отношении иркутского замминистра после отравления людей 1
16:27
Маршрутка протаранила опору освещения на улице Юрина в Барнауле. Фото 6
16:16
Работникам обанкротившегося "Сибэнергомаша" выплатили долги по зарплате 2
16:04
Мужчина в Москве захватил женщину в заложники, а затем покончил с собой 1
15:49
Автобус и маршрутка столкнулись в Барнауле. Фото 0
15:35
"Ростелеком" наградил журналистов, пишущих про развитие сельского интернета 3
15:34
Барнаульская агломерация получит 85% идеальных дорог к 2025 году 5
15:22
Зэка из Самары осудили в Барнауле за телефонные мошенничества 3
15:13
Сыры, шоколад и фрукты: чем все-таки стоит закусывать шампанское? 17
15:06
СК РФ добился освобождения похищенного на Украине россиянина 0
14:53
Глава Минобороны Израиля призвал евреев покинуть Францию 0
14:40
Тройное ДТП с участием двух автобусов произошло в Барнауле. Фото 4
14:33
Главная городская елка Барнаула в деталях. Инфографика 2
14:28
Автомобиль сбил школьницу в центре Барнаула и скрылся с места аварии 1
14:14
Генпрокуратура проверит слова Божены Рынски о трагедии Ту-154 4
14:04
Второй гипермаркет Leroy Merlin откроют в Барнауле в марте 10
14:00
"Матрешки-Cибирь" – проект для девушек и о девушках 0
13:52
Мужчину с мешком марихуаны задержали в Алтайском крае – МВД 8
13:42
Алтайский край занял 22-е место в спортивном рейтинге регионов России 1
13:41
Иней серебристый: фотографии предновогоднего Барнаула
Сама природа пытается украсить Барнаул к Новому году
13:37
Жителей Алтая призывают сообщать о продаже "Боярышника" и его аналогов 18
13:23
Почти шесть тысяч тонн снега вывезли с дорог Барнаула за сутки 3
13:15
Трамп заявил, что не позволил бы Обаме выиграть на президентских выборах 0
13:03
"Галактическое" ЧП: "Ашан" в Барнауле закрыт после обрушения кровли. Фото 34
12:51
Показываем новую горнолыжную трассу, открывшуюся под Белокурихой 3
12:43
Конкурс на главу Каменского района вновь отложен 0
12:32
СМИ сообщили об обнаружении черного ящика разбившегося Ту-154 3
12:31
Какую рекламу смотрят, не отвлекаясь и не переключая канал? 0
12:30
"Экономь без глупостей": предновогодняя распродажа в сети "5 Элемент" 0
12:24
Когда в Барнауле на пл. Сахарова можно посмотреть главный новогодний салют? 5
12:16
Сделаем жизнь чище: зачем барнаульцы сортируют мусор 6
12:14
Ученые предсказали объединение Сибири с Северной Америкой 3
12:03
Праздник силовиков: как УФСИН в Барнауле подготовилось к Новому году 3
11:50
Мясной торт и рыба с лимоном: рецепты новогодних блюд от читателей Amic.ru 1
11:42
От 50% и выше: алтайская "Единая Россия" ждет высокий результат на выборах 13
11:36
Пес два дня охранял на рельсах свою раненую подругу в Закарпатье. Видео 4
11:26
Полиция в Алтайском крае задержала убийц двух лосей. Фото 0
11:13
Актер Николас Кейдж судится с супругой за единоличную опеку над сыном 1
11:04
Какими катастрофами, терактами и трагедиями запомнился 2016 год? 4
10:37
Следователи начали проверку в связи с обрушением в барнаульском "Ашане" 7
10:34
Источник рассказал о попытке посадить Ту-154 на поверхность Черного моря 38
10:30
Дело об убийстве возбудили в Барнауле по факту пропажи 17-летнего подростка 3
10:27
Хакеры распространили в Twitter ложное сообщение о смерти Бритни Спирс 3
10:14
Land Cruiser и Vitz столкнулись на улице Юрина в Барнауле – очевидцы. Фото 10
10:06
"Ваш борт ждет": Божена продолжает глумиться над жертвами авиакатастрофы 78
09:53
Полиция ведет проверку по факту столкновения бензовоза и грузовика на Алтае 0
09:44
Останки 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 возле Сочи подняли на поверхность 3
09:33
Причину погодных аномалий раскрыла известный алтайский климатолог 6
09:21
Петицию с требованием лишить Рынску гражданства подписали 64 тысячи человек 50
09:16
Дыра в потолке, сугроб внутри: в барнаульском "Ашане" обрушилась кровля 30
08:56
Жительница Мытищ столкнула семилетнего ребенка с 15-го этажа – СМИ 5
08:41
СМИ: водолазы подняли тело командира потерпевшего крушение Ту-154 0
08:37
От креатива до банальности. Что дарили друг другу советские руководители? 0
08:21
Барнаульцев утром 27 декабря ждут шестибалльные пробки 3
07:57
Большинство читателей Amic.ru новогодний вечер проведут дома: опрос 3
07:47
Глава администрации района в Алтайском крае отделался штрафом за взятку 14
07:31
Путешествие по Бурятии: как доехать, что посмотреть, сколько денег взять? 0
07:19
Дома, в ресторане или на пляже: плюсы и минусы новогодних каникул 1
07:06
Дом с зимним садом и ретро-мебелью продают в Барнауле за 27 млн руб. Фото 15
06:44
Как не потратить лишнего в продуктовых магазинах перед Новым годом? 0
06:26
Мороз, солнце и гололед обещают в Алтайском крае 27 декабря 0
06:01
Астролог рассказала, что ждет Россию и Алтайский край в 2017 году 6
05:11
Когда впервые начали праздновать Новый год на Руси? 0
04:14
Песня Тупака Шакура по ошибке стала частью службы на Рождество 0
03:06
Студия Fox опубликовала трейлер "Чужого: Завет" Ридли Скотта 1
02:08
Бычий жир и кровь летучих мышей, или Как лечились в Древнем Египте 0
01:02
"ВКонтакте" готовится запустить технологию самоуничтожающихся сообщений 0
00:06
Россияне назвали актерами года Данилу Козловского и Сергея Безрукова 0

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.