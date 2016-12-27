"Ростелеком" подвел итоги регионального конкурса для журналистов районных и городских СМИ на лучший материал по развитию интернета в малых селах Алтайского края. Победителем стал корреспондент официального сайта газеты "Заря" Смоленского района Никита Стребков, который примет участие в финале сибирского конкурса.

Напомним, конкурс проводился при поддержке администрации Алтайского края и посвящен масштабной установке точек доступа Wi-Fi в малых селах края в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства". Цель конкурса – поощрить журналистов районных СМИ за интерес к теме, а также проинформировать сельских жителей о наличии в их селах социальной услуги, с помощью которой они могут бесплатно посещать более двух тысяч сайтов госучреждений и ведомств, а также за символическую плату (1,5 рубля в сутки) другие интернет-ресурсы.

В составе экспертной комиссии регионального этапа конкурса работали заместитель начальника Управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Поздерин, директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк, шеф-редактор газеты "Алтайская правда" Олег Купчинский, главный редактор газеты "Алтайская нива" Мария Чугунова, начальник отдела пресс-службы АКЗС Анна Якушева.

Поощрительными призами конкурса награждены Лилия Доронина (газета "Обская новь", Крутихинский район), Елена Леденева (газета "Хлебороб Алтая", Рубцовский район), Татьяна Аткина и Ольга Нечаева (газета "Заря", Смоленский район).

"Мы надеемся, что публикации журналистов местных СМИ стали полезными для жителей сел, в которых уже действует услуга "Сельский Wi-Fi". Заведенная в небольшое село оптика в перспективе позволит развивать интернет и предоставлять его индивидуально в домохозяйства. Поздравляем победителя и благодарим всех журналистов за участие в конкурсе!" – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Напомним, что проект "Устранение цифрового неравенства" (УЦН), исполнителем которого является "Ростелеком", стартовал в 2014 году. Его цель – предоставление коллективных точек доступа к скоростному интернету в малых селах страны с населением от 250 до 500 человек. В Сибири это около двух тысяч сел. Алтайский край занимает четвертое место по количеству включенных в программу населенных пунктов – 257 малых сел. Оператор строит оптические каналы связи до села и организует точки доступа с помощью Wi-Fi-технологии на скорости не менее 10 Мбит/с. Для организации доступа используется современное оборудование отечественного производства, способное бесперебойно работать в суровых климатических условиях. На декабрь текущего года точки доступа работают в 59 селах края.

Алтайский филиал ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение компании "Ростелеком", которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком – Сибирь"), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком".



ПАО "Ростелеком" – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ "Ростелекома" — 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 млн смотрит уникальный федеральный продукт "Интерактивное ТВ".

Выручка Группы компаний в первом полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль – 4,6 млрд руб.

"Ростелеком" является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.