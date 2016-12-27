Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух пассажирских автобусов и легковушки произошло в Барнауле днем во вторник, 27 декабря, на улице Попова.
Об аварии сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. На снимках с места событий видно, что автомобиль Renault Logan оказался зажат между автобусами.
Комментарии
Дорога узкая, как тропинка стала. Подъём на горку у тейски песком не посыпают. По Попова уже 2 дня пробешник в обе стороны. Чёртовы комосеки- гоммунальщики.
Катушка по всему городу!
Де мездный с его призывом пересаживаться на ОТ? И этим ч(м) удакам доверяют людей возить?