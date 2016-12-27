Фото: http://ng72.ru/

Россиянина Владимира Безобразова, которого похитили украинские силовики, освободили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СКР Светлану Петренко.

Она рассказала, что в июне 2014 года мужчина с семьей отдыхал в Одессе. Его без оснований задержали и обвинили в вербовке местных жителей для участия в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

В ходе допросов, которые в СБУ называли "душевной беседой", к Безобразову применяли физическое и психологическое насилие для того, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях. В целях психологического давления силовики угрожали мужчине расправой над его родственниками.

Они продемонстрировали, как члены его семьи стоят под дулами автоматов, и убедили, что если Безобразов не "признается" в вербовке, то его вместе с семьей отдадут на растерзание "Правому сектору" (организация запрещена в РФ). В итоге сотрудникам СБУ удалось сломать Безобразова психологически, в результате чего он дал не соответствующие действительности показания о причастности к вербовке украинцев.

На основании данных показаний в марте прошлого года суд приговорил мужчину к условному сроку наказания. Однако сотрудники СБУ захватили россиянина на выходе из зала суда и вновь посадили его в тюрьму.

Российские следователи нашли причастных к похищению Безобразова, однако не разглашают их имена, поскольку продолжается расследование данного и иных случаев похищения россиян на Украине.

В действиях силовых структур Украины следствие усматривает признаки преступлений "организация и участие в преступном сообществе", "похищение человека" и "торговля людьми".

Представитель СК отметила, что обстоятельства уголовного дела о похищении Безобразова вновь подтверждают, что Украина закрывает глаза на "многочисленные факты пыток задержанных силовиками, содержания людей в тайных тюрьмах без суда и следствия, а также гибели мирного населения от рук ее военнослужащих".

При этом Петренко назвала голословными и бездоказательными попытки навязать мировому сообществу доводы о применении РФ пыток к задержанным и нарушении их прав, добавляет ТАСС.