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Суд в Барнауле вынес приговор мужчине, отбывающему наказание в одном из исправительных учреждений Самары, за телефонные мошенничества, сообщили в краевой прокуратуре.
В настоящее время установлено, что в марте-апреле злоумышленник прямо из колонии осуществлял телефонные звонки, а потерпевшим представлялся сотрудником полиции и предлагал перечислить на абонентский номер от 20 до 50 тысяч рублей.
Мужчина отмечал, что данные деньги необходимы в связи с тем, что родственники потерпевших якобы попали в ДТП и теперь им следует загладить причиненный вред.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.
Комментарии
А у них там что телефоны не запрещены?
Судить надо не зэка, а начальника тюрьмы! не должно быть у заключенных телефона!
так вот почему телефонные мошенники в основном из Самары