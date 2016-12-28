Новогодние праздники уже совсем близко. Но конец года – это не только повод для того, чтобы нарядить елку и купить близким подарки. Декабрь – время подвести итоги года уходящего и построить планы на следующий. Чтобы наступающий год был более успешным, предлагаем вспомнить события, которые помогли заработать на финансовом рынке в 2016 году.

Китай, нефть и рубль

Зарабатывать в 2016 году можно было с самых его первых дней. "Беда" пришла, откуда не ждали: китайцы опубликовали данные о состоянии промышленности. Эти данные вывели инвесторов из равновесия. На биржах Поднебесной началась распродажа, индексы рухнули.

Новости приходили не только из-за границы. В России, наверное, каждый гражданин знаком с закономерностью: если дешевеет нефть, значит, и рубль будет падать в цене. Поэтому, когда в январе этого года цена барреля упала с 40 до 27 долларов, американская валюта подорожала с 75 до 86 рублей, а это значит, что многие успели заработать на этом.

Евромедведи потеряли нюх

В марте сюрприз преподнес Европейский Центральный Банк, который принял решение о снижении ключевой ставки. Медведи, которые рассчитывали на дальнейшее падение евро, проиграли, потому как курс евро к доллару за один день вырос с 1.0820 до 1.12. На паре евро/доллар можно было зарабатывать еще пару месяцев, потому как буквально через 6 дней после заседания ЕЦБ Федеральная Резервная Система (ФРС) США разочаровала рынок и не стала повышать ставку. Естественно, доллар продолжил свое падение по отношению к евро.

Но на валютном рынке падение всегда сменяется ростом, и это закон. Поэтому уже в мае доллар начал укрепляться просто на обещаниях ФРС Америки поднять ставку.

Трампокалипсис и брекзит

Следующее событие предсказать удалось совсем немногим. Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, и спекулянты, которые не спали всю ночь и следили за результатами, были вознаграждены. Только за ночь и утро доход на падении фунта составил от 500 до 1000 пунктов. При любой непонятной ситуации на рынке инвесторы устраивают "золотую лихорадку". Золото дорожает всегда, когда оказывается сложно предсказать результат. Так было с брекзитом и так было перед выборами президента США. Это событие войдет в историю как "Трампокалипсис". С одной стороны, большинство экспертов не верили в победу Трампа, но опросы общественного мнения показывали слишком маленькую разницу между рейтингами кандидатов. Аналитики Телетрейд сразу начали предсказывать рост цен на золото, так как на рынке сохранялась неопределенность. Те, кто купил золото еще за месяц-два, когда оно стоило 1250 долларов, смогли отлично заработать. За день до голосования в США стоимость унции взлетела до 1308 долларов. А в день выборов – до 1335 долларов.

Ситуация в мире меняется непредсказуемо, и предугадать все совершенно невозможно. У каждого, кто желает заработать на рынке, должен быть свой приблизительный календарь событий, которые точно повлияют на рынок. Елена Летучая проанализировала ближайшие из них.

Удар по доллару или акциям

На валютном рынке все будут ждать очередного заседания ФРС США, которое состоится 14 января. Если на нем примут решение о повышении ставки на 0,25%, это серьезно ослабит позиции доллара. Инвесторы сейчас не очень оптимистичны в отношении американской валюты, и фигура новоизбранного президента играет не последнюю роль. В случае повышения ставки деньги следует переводить в евро, франки, госбумаги и, главное, в золото. Сейчас оно подешевело, и ценам есть куда расти. В итоге тот же евро может вырасти на 400-500 пунктов по отношению к доллару, а это около 4-5 тыс. долларов прибыли с каждого торгового лота. При этом золото может подорожать примерно на 50 долларов за унцию и более.

100 дней без Обамы

Избрание нового президента США все еще не отыграно на финансовом рынке. 20 января состоится инаугурация Трампа, и первые 100 дней многое определят. Главное – будет понятно, насколько новый президент готов выполнять свои предвыборные обещания. Напомним, что Трамп обещал принять закон о снижении налогов для бизнеса с 35% до 15% и выделить 600 млрд долларов на создание новых рабочих мест. Если Дональд Трамп начнет реализовывать задуманное, то доллар будет укрепляться.

Европейские дела

Весной стоит ожидать много новостей из Старого Света. В марте начнется процедура брекзита. И пока никто не знает, как это будет происходить, ведь ни одна страна еще не выходила из Евросоюза. От условий выхода будет зависеть и курс фунта. В апреле 2017-го следует внимательно следить за выборами президента Франции, так как без сюрпризов они вряд ли обойдутся. Например, граждане могут посадить на президентское кресло "французского Трампа" – Марин Ле Пэн, тогда может случиться серьезное колебание евро. Это можно назвать репетицией перед главными выборами 2017 года. Осенью станет известно, останется ли Ангела Меркель на посту канцлера Германии и какие партии будут в парламенте.

Возможностей заработать в следующем году будет много. Остается только их не упустить. Поэтому можно смело писать свои финансовые и жизненные планы на 2017 год. Новый год – самое подходящее время для исполнения своих желаний.