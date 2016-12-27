Барнаул имеет все шансы получить идеальную дорожную сеть к 2025 году. Свой счастливый билет краевая столица вытянула в октябре 2016 года, войдя в федеральный проект "Безопасные и качественные дороги". Эта программа стала темой пресс-конференции в региональном управлении строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства.

Безопасно и качественно

Изначально проект предполагал участие только городов-миллионников. В него сразу попали 15 субъектов. В октябре параметры решили изменить, и количество участников было расширено до 37 агломераций, среди которых оказалась и Барнаульская. В ее состав вошла вся дорожная сеть краевой столицы, региональные и муниципальные дороги. Общая протяженность Барнаульской агломерации равна 915 км.

Стоит отметить, что проект включает в себя два этапа. Первый рассчитан на 2017 и 2018 годы. Одним из главных условий участия для субъектов является ежегодное софинансирование в размере не менее 50%. Так, в следующем году на развитие транспортной системы Барнаульской агломерации из федерального бюджета планируется направить 637,5 миллиона рублей, доля консолидированного бюджета Барнаула и Алтайского края на следующий год составит 738 миллионов рублей. На 2018 год общая сумма финансирования программы составит 1 миллиард 730 миллионов рублей, из них 765 миллионов рублей — доля федерального бюджета.

Два сезона больших ремонтов

За два года участники "Безопасных и качественных дорог" должны отремонтировать и привести к нормативному состоянию 50% улично-дорожной сети агломерации. В рамках программы на 2017 год запланирован ремонт 58 километров дорог, в 2018 году отремонтируют еще 97 километров. При этом мероприятия должны быть не капиталоемкими, то есть исключается строительство, проектирование, освещение, реконструкция, капремонт.

По сути, это значит, что на два ближайших сезона дороги Барнаула станут более загруженными. Строительный сезон в Сибири очень короткий, а объем, который нужно успеть отремонтировать, немаленький.

"Уже в следующем году будет отремонтировано 27 объектов, в числе которых улицы Трактовая, Балтийская, Матросова, Георгиева, Сухэ-Батора, 50 лет СССР, Лесной и Южный тракты, проспект Красноармейский и другие. Все работы будут разведены по времени и территориально так, чтобы максимально снизить уровень дискомфорта для автомобилистов", – сообщил первый заместитель главы администрации города Барнаула Анатолий Воронков.

Снижение мест концентрации ДТП

Также во время реализации первого этапа агломерациям необходимо вдвое снизить количество мест концентрации ДТП. В Барнаульской за основу было взято 60 мест концентрации ДТП.

"К 2019 году таких мест должно остаться только 30. Сложность выполнения задачи заключается в том, что хорошее состояние дорог ведет к тому, что автомобилисты начинают увеличивать скоростной режим", – пояснил заместитель начальника Главстроя Дмитрий Коровин.

Для соблюдения правил дорожного движения в краевой столице будет установлено 14 новых светофоров и 16 комплексов фото- и видеофиксации. Но, несмотря на это, многое будет зависеть и от самих горожан. Если контрольные цифры по местам концентрации ДТП выполнить не удастся, то из второго этапа программы агломерация исключается. А побороться есть за что.

Путь до 2025 года

С 2019 по 2025 год из Москвы ежегодно должно поступать финансирование в размере 765 миллионов рублей. Консолидированные бюджеты края и города так же, как и в первом этапе, должны быть не меньше указанной суммы. К 2025 году в Барнаульской агломерации должен быть проведен ремонт 85% протяженности дорожной сети агломерации, что составляет 839 километров. Количество мест концентрации ДТП необходимо сократить также на 85%.

И на этом отрезке программы уже разрешается капитальный ремонт, строительство путепроводов и развязок, а также реализация крупных проектов. В частности, власти надеются включить в эту программу ремонт коммунального моста через реку Обь.



Как ранее сообщал портал Amic.ru, прокуратура через суд обязала администрацию Барнаула провести ремонт старого моста через Обь. При этом стоимость этих работ, по оценкам мэрии, составит порядка 500 миллионов рублей, а может, и больше. На данный момент таких средств в бюджете нет и изыскать их без участия федеральных средств едва ли получится, отметил Анатолий Воронков.

"У нас действительно есть судебное решение. Но в плане финансирования сейчас надежда на эту программу. Два года мы работаем по ремонтам, а потом возможна и реконструкция. Я думаю, мост мы выполним, но не в такие сжатые сроки. Это не мостик через Пивоварку. Это сложная работа", — заключил чиновник.