2017 год по восточному календарю будет годом Красного Огненного Петуха. Астрологи утверждают, что буйный нрав символа 2017 года принесет много неожиданностей всем знакам зодиака. Предлагаем гороскоп на следующий год по версии редакции Amic.ru.

Водолей (21.01 — 19.02)

Рожденных под знаком водолея в 2017 году ждет поездка за границу. Возможно, после индексации зарплаты вам удастся сэкономить на алтайском сыре (нет, на нем экономить вообще нельзя) и накопить на поездку в жаркие страны. Поездка в Таиланд или во Вьетнам вам все равно обойдется дешевле, чем две недели отдыха в санаториях города-курорта Белокуриха.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Рыбы в 2017 году кардинально изменят свою жизнь и сферу профессиональной деятельности. Возможно, в следующем году именно вам предстоит работать на главной стройке 2017 года – очередным торговым центром в Барнауле. Запасайтесь терпением: ваше детище может не сразу вызвать одобрение горожан. Главное – сделайте прочную крышу.

Овен (21.03 — 20.04)

Овнов в 2017 году ждет стремительный карьерный рост. Да, руководство доверит вам самые смелые и важные проекты, выполнение которых позволит вам рассчитывать на щедрый KPI бонус к зарплате. Также в следующем году не забывайте о своей второй половинке, которая предпочтет ваш поцелуй или комплимент всем деньгам на свете.

Телец (21.04 — 21.05)

Тельцам предстоит в следующем году взяться всерьез за свое здоровье. В новогоднюю ночь вы смотрите на себя в зеркало и понимаете, что выглядите далеко не так великолепно, как Ирина Шейк или Брэдли Купер. Вы потолстели для новой роли в голливудском блокбастере на пять килограммов, но понимаете, что совсем не актер. В 2017 году записываетесь в тренажерный зал, чтобы бегать часами по беговой дорожке, качать железо и нравиться самому себе.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Штатные астрологи Amic.ru проанализировали расположение звезд на небе и пришли к выводу, что некоторым представителям знака Близнецы стоит в 2017 году больше улыбаться, делать комплименты коллегам и не бояться экспериментировать. Также представители этого зодиака в 2017 году получат на работе помощника, о котором так долго мечтали.

Рак (22.02 — 22.07)

Девушки, рожденные под знаком Рака, в 2017 году удачно выйдут замуж. Вы не только смените фамилию, проведете медовый месяц в Крыму, но и ближе к концу года уйдете в декретный отпуск. Что касается мужчин, то в их планах в 2017 году купить новый автомобиль, чтобы часами стоять в барнаульских пробках.

Лев (23.07 — 23.08)

Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее – не злоупотребляйте "Боярышником".

Дева (24.08 — 22.09)

В следующем году вам предстоит сделать много полезного, довести до конца дела, начатые раньше. Как и любой барнаулец, вы будете мечтать сделать три вещи: посадить коррупционера, построить торговый центр и родить ребенка в перинатальном центре.

Весы (23.09 — 22.10)

Как известно, среди весов есть только два великих человека — вы и Владимир Путин. Поэтому наступает время больших возможностей, и что от вас требуется, так это не упускать их, действовать быстро, проявлять целеустремленность. 2017 год вы проведете очень плодотворно, но он будет только подготовкой к важнейшему для вас 2018 году. Помните, что окружающие поддержат любые ваши начинания и решения.

Скорпион (23.10 — 21.11)

Представителей этого знака зодиака ждет плодотворный год. На работе проявятся ваши лидерские качества. Никто, кроме вас, не может решить накопившиеся вопросы. Будьте последовательны в своих целях, не отступайте от намеченных путей. В 2017 году все ваши заместители получат новые должности, поток туристов в ваш офис побьет все рекорды, а ваша фирма будет проводить взвешенную финансовую политику и не брать кредиты.

Стрелец (22.11 — 21.12)

Стрельцы в 2017 году встретят свою вторую половинку. Прогулки вечерами по новой набережной и мосту через Барнаулку, фотографии на лестнице в Нагорном парке, а также цветы, конфеты и песни про любовь. В 2017 году у вас будет сплошная романтика.

Козерог (22.12 — 20.01)

Не отступайте от намеченных целей и проявите силу воли в 2017 году. Если вы бросили курить, а коллеги соблазняют вас ароматом сигарет, не обращайте на это внимание. Лучше сбегайте в магазин за мандаринами или шоколадкой. Тем более лишний вес вам не грозит.