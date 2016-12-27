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Мужчина, который захватил заложницу на Ельнинской улице в Москве, совершил самоубийство, а удерживаемая им пожилая женщина освобождена, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.

Инцидент произошел ночью во вторник, 27 декабря, во время проведения обысков в рамках уголовного дела, которое расследует полиция. Подозреваемый, который жил в квартире дома по улице Ельнинской, оказал сопротивление правоохранителям. Он выстрелил из ружья, ранив трех полицейских и двух сотрудников ГБУ "Жилищник", которые присутствовали при проведении следственных действий.

После этого мужчина забаррикадировался в соседней квартире, взяв в заложники проживавшую там женщину. Сообщалось, что следователи с полицейскими предпринимают меры по освобождению заложницы и задержанию подозреваемого. Отмечается, что операция в общей сложности длилась более восьми часов.

По данному факту было возбуждено дело по трем статьям: "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "Захват заложников".