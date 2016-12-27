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Работникам обанкротившегося барнаульского предприятия "Сибэнергомаш" выплатили просроченную зарплату и пособия, сообщили в региональной прокуратуре.
По информации краевого надзорного ведомства, после вмешательства правоохранителей выплаты получили 672 сотрудника завода.
Задолженность перед людьми в размере более 19 миллионов рублей накопилась за период с августа 2015 по ноябрь 2016 года. Помимо зарплат, в сумму долга были включены выходное пособие при увольнении и компенсация неиспользованного отпуска.
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"В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования трудовые права 672 работников восстановлены. Им в полном объеме произведены все положенные выплаты", – подчеркивают в прокуратуре.
Напомним, что ранее имущественный комплекс барнаульского завода-банкрота выставили на реализацию за 176,3 миллиона рублей.
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Помимо зарплат, в сумму долга были включены выходное пособие при увольнении и компенсация неиспользованного отпуска.
а про 236-ю статью ТК РФ решили не вспоминать )
Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
При нарушении работодателем установленного "срока" соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.