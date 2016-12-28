"Бьютимарафон" от команды экспертов: как меняются девушки Барнаула

За месяц до Нового года команда "Матрешек-Сибирь" запустила проект, который помогает девушкам нашего города пройти внешние и внутренние изменения. Эксперты конкурса считают, что не стоит ждать понедельника или начала года, начать преображаться можно в любой момент.

"Бьютимарафон" – один из проектов "Матрешек-Сибирь", который регулярно проводится один раз в два-три месяца и длится три недели. На каждую неделю организаторы находят партнеров-экспертов, они помогают наполнить конкурс мастер-классами, встречами, беседами, практиками и терапиями. Только пройдя все этапы, участницы могут измениться внешне и внутренне.

Первая неделя конкурса посвящена здоровью. На ней участницы узнают принципы ЗОЖ, которые неразрывно связаны с красотой. Основой ухода за собой, по мнению экспертов "Матрешек-Сибирь", является соблюдение водного баланса организма. Для этого все участницы проекта получили артезианскую воду торговой марки "Алтайский источник", которую должны были принимать по полтора-два литра в день.

Когда девушки получили необходимые знания о здоровом образе жизни, они начали учиться понимать себя. Вторая неделя проекта помогла им в этом. Психологи конкурса занимались с участницами как наедине, так и посредством групповой терапии.

На финальную неделю красоты приглашают экспертов бьюти-сферы (парикмахер, стилист, визажист и косметолог). Совместно с участницами они придумывают новый образ для каждой из них. Внешние преображения проходят в конце проекта, девушки должны сами решить, что и как им хочется изменить

За время "Бьютимарафона" участницы узнают основные принципы красоты и понимают, что внешнее преображение невозможно без изменений внутри себя.

"Матрешки-Сибирь" – проект для девушек и о девушках. Это женское сообщество, которое помогает поверить в себя, саморазвиваться и настроиться на успех. Узнать подробнее о проекте можно во "ВКонтакте", "Одноклассниках" или на странице в Instagram.