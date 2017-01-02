Не важно, насколько пышно и разнообразно ваше новогоднее застолье, в итоге все равно гора посуды. Предлагаем вам несколько советов для оптимизации процесса, который мы так не любим.
- Мойте посуду сразу после еды. Это, пожалуй, самый простой способ борьбы с грязью на кухне: остатки еды не успеют засохнуть, а утром вас не встретит гора в раковине.
- Замочите посуду. Если помыть ее сразу не получается, то хотя бы залейте ее теплой водой. Потом скажете себе большое спасибо.
- Не складывайте тарелки друг на друга. Иначе ваша посуда будет в два раза грязнее.
- Мойте посуду теплой и даже слегка горячей водой, а вот споласкивать лучше прохладной.
- Сортируйте посуду. Мойте сначала столовые приборы, затем чашки и кружки, потом тарелки, а уже в конце сковородки и кастрюли. Так вы экономите время за счет однотипной работы, которую делать проще.
- Не смешивайте процессы. По возможности сначала перемойте всю посуду, потом всю ее сполосните, затем вытирайте. Это значительно сэкономит время.
- Используйте достаточное количество моющего средства, не растягивайте каплю на всю посуду. Но не забывайте ее тщательно споласкивать после этого.
- Стеклянной посуде придаст блеск добавление в воду небольшого количества уксуса и соли. Фарфоровая посуда моется теплым солевым раствором (две-три столовые ложки соли на один литр воды). Ни в коем случае не мойте позолоченный фарфор содой, так как можно повредить позолоту. В этом случае для мытья лучше всего применять мыльный раствор. Эмалированную посуду необходимо чистить солью или содой. Алюминиевую – с добавлением нашатырного спирта и питьевой соды (одна чайная ложка на литр воды), но только без абразивного порошка и металлических щеток. Чугунную посуду можно чистить наждачной бумагой, песком, абразивными моющими составами и горячей мыльной водой
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