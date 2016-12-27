Фото: vk.com/barneos22
Пассажирский автобус врезался в опору освещения на улице Юрина в Барнауле днем 27 декабря.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, уточняя, что инцидент случился близ кардиологического диспансера.
"Только что на ул. Юрина, у кардиоцентра", – таким комментарием сопровождает фотографии с места событий автор заметки. На снимках видно, что столкновение было весьма серьезным, а опора завалилась на маршрутку.
Комментарии
да это что же такое се
Пассажирский автобус врезался в опору освещения
а на фотке видно что на этом столбе крепится контактная сеть троллейбуса судя по всему 6 троль до устранения идет только до малахова
это наверное тот же водитель, который на известном в Барнауле видео (на дроме точно есть) дрифтовал на малаховском кольце возле кардиоцентра пару недель назад
(на таком же автобусе)
https://www.youtube.com/watch?v=C4g3i6AkjsE
они там почти все дрифт жуют после этого видео. дeбилы
Амик только что и делает, выкладывает новости, с Барнаул22.
очень скользко на дорогах
сегодня 2 раза автобус чуть людей не сбил: первый раз не смог затормозить перед пешеходным переходом, пешеходы отскочили, второй раз тормозил об сугроб на обочине - немного развернуло, но смог остановиться
что то нет новостей, о том, что на улицы города высыпано миллионы тонн, песчано соленной смеси.
17:18
потому что их миллиярды)
их три ли Арды