Фото: mariafm.ru

Замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова стала фигуранткой уголовного дела о халатности в рамках расследования массовой гибели местных жителей от отравления "Боярышником". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По ее словам, в ноябре текущего года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором говорилось о продаже алкогольной продукции в торговом павильоне. Петренко отметила, что в данной ситуации замминистра имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от павильона. Но в итоге Нефедова подписала только еще одно предупреждение.

Ее действия привели к тому, что павильон продолжил работать, а в декабре 2016 года в нем продавалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей.

Минздрав региона сообщает, что от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах до сих пор находятся 16 пострадавших. Всего на данный момент по делу о массовых отравлениях в городе задержали 23 человека, в том числе замруководителя регионального Роспотребнадзора Михаила Лужнова, а также предполагаемого организатора производства и его помощников. При обысках у них изъяли 10 тонн метанола и шесть тонн продукции, которая была изготовлена с его применением.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте от 25 до 50 лет стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительной информации, все они употребляли парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник", которое содержало спирт. По данным Минздрава региона, отравление вызвал метиловый спирт, или метанол, который содержался в "Боярышнике", однако на упаковке в составе значился этиловый спирт.