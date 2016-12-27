Выбрать живую елку, которая выстоит до конца новогодних каникул, а еще лучше – до Старого Нового года — задание не из легких. Но даже если вы отыскали действительно хорошее, свежесрубленное дерево, задача выполнена только наполовину. Еще 50% успеха зависит от того, насколько хорошо вы умеете за ней "ухаживать". Портал Amic.ru рассказывает рецепты, которые позволят продлить срок жизни вашей зеленой красавицы.
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После того, как вы занесете дерево в квартиру, следует подготовить ствол. Для этого его очищают от коры на 8-10 сантиметров, нижнюю часть подрезают, а бока обстругивают. Как и срезанные цветы, елки стоит ставить в воду.
Елочка скажет вам "спасибо", если вы замените воду более полезным для нее напитком. Для раствора можно использовать такие ингредиенты, как:
1) щепотка соли, чайная ложка сахара и таблетка аспирина;
2) две чайные ложки сахара и таблетка аспирина;
3) пол чайной ложки лимонной кислоты и ложка желатина;
4) пол чайной ложки лимонной кислоты и растолочь мел;
5) 3-4 ложки глицерина.
Пропорции каждого из "коктейлей" указаны на соответствие одному литру воды.
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Благодаря этим советам ваша ель или сосна смогут в течение всех новогодних и рождественских каникул радовать вас, ваших детей и гостей, даря хорошее настроение и бесподобный хвойный аромат.
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