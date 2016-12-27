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Что нужно делать, чтобы живая ель сохранилась дольше?

, ИА "Амител"
Для того чтобы елка не сбросила иголки до конца новогодних каникул, за ней нужно правильно ухаживать

Выбрать живую елку, которая выстоит до конца новогодних каникул, а еще лучше – до Старого Нового года — задание не из легких. Но даже если вы отыскали действительно хорошее, свежесрубленное дерево, задача выполнена только наполовину. Еще 50% успеха зависит от того, насколько хорошо вы умеете за ней "ухаживать". Портал Amic.ru рассказывает рецепты, которые позволят продлить срок жизни вашей зеленой красавицы. 

1
Что делать после покупки?
После того, как вы купили елочку, не спешите заносить ее сразу в дом. Елке нужно "отойти" после мороза, не рекомендуется резко менять температуру. Будет не лишним, если дерево проведет денек на балконе или в подвале или гараже.
2
А зачем "поить" елку?
Если площадь позволяет, не стоит ставить срубленное древо возле отопительных приборов и батарей, так как это значительно сокращает жизнь лесной красавицы.

Смотрите также: Искусственная или живая: какую елку выбрать? Инфографика

После того, как вы занесете дерево в квартиру, следует подготовить ствол. Для этого его очищают от коры на 8-10 сантиметров, нижнюю часть подрезают, а бока обстругивают. Как и срезанные цветы, елки стоит ставить в воду.
Одно из решений – поместить новогоднюю красавицу в ведро, наполовину наполненное водой. Предварительно для устойчивости в ведро также ставят несколько пластиковых бутылок, наполненных водой. Они обеспечат устойчивость дерева. Кстати, не забывайте регулярно подливать воду в ведро, так как елка – тот еще водохлеб.
Еще один вариант – насыпать в ведро песок, который нужно будет регулярно увлажнять. Сверху ведро можно украсить мишурой. Вариант для тех, кто любит ставить елку в подставку, смачивать тряпку или вату водой, которая должна будет питать ствол.
3
Что добавляют в воду?

Елочка скажет вам "спасибо", если вы замените воду более полезным для нее напитком. Для раствора можно использовать такие ингредиенты, как:

1) щепотка соли, чайная ложка сахара и таблетка аспирина;
2) две чайные ложки сахара и таблетка аспирина;
3) пол чайной ложки лимонной кислоты и ложка желатина;
4) пол чайной ложки лимонной кислоты и растолочь мел;
5) 3-4 ложки глицерина.
Пропорции каждого из "коктейлей" указаны на соответствие одному литру воды. 

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Благодаря этим советам ваша ель или сосна смогут в течение всех новогодних и рождественских каникул радовать вас, ваших детей и гостей, даря хорошее настроение и бесподобный хвойный аромат.



 

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