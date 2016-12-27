Фото: theins.ru
Руководитель сменился в управлении Федеральной службы безопасности в Алтайском крае — на смену Андрею Муравьеву пришел полковник Юрий Мороз.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении ФСБ, 27 декабря полковник Мороз был представлен личному составу.
Ранее указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Прежний руководитель управления генерал-майор Андрей Муравьев, прослуживший в органах госбезопасности 34 года, вышел на пенсию.
Что касается нового руководителя УФСБ по Алтайскому краю, то он в последние три года был первым замом Муравьева. До этого занимал руководящие посты в органах безопасности Владимирской, Рязанской областей и Чечни.
Образование получил в Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков.
Комментарии
- Якобы бывший начальник алтайского УФСБ Юрий Сотников сейчас занимается отельным бизнесом… - Да, в Таиланде. - Его заместитель Виктор Столков… - Столков тоже довольно яркий представитель этой когорты. Как замначальника управления ФСБ он курировал экономическую безопасность, в том числе и приватизацию. 20 лет был в системе, а сейчас и он бизнесмен. - Речь идет также о скупке акций через подставные лица? - Да, это стандартная схема, ею многие пользовались. Насколько мне известно, доли и акции местных предприятий приобретались на имя жены и тещи Столкова. В 2006 году все это перешло в его собственность по договорам дарения, и у остальных акционеров этих предприятий начались большие неприятности – суды, проверки разных ведомств. Пошла раскачка бизнеса. http://www.bankfax.ru/razgovor/100460/
Надо повторение 1917.
а что было в 1917?
дэд марос?
Божене на горе,хе,хе,хе!